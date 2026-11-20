Esteri

Ucraina, pioggia di missili su Kiev: ponti colpiti e infrastrutture paralizzate

Dalla capitale a Leopoli, da Kharkiv a Dnipro, la Russia scatena una nuova offensiva dopo gli attacchi ucraini al Ponte di Crimea

di Ernesto Ferrante - 20 Novembre 2026

Nuova notte di guerra sull’Ucraina. Un massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dalla Russia ha colpito gran parte del Paese, provocando almeno tre morti e numerosi feriti. Le vittime sono tre dipendenti dell’azienda idrica di Kiev, uccisi durante i bombardamenti sulla capitale. Altre 15 persone sono rimaste ferite mentre l’allerta antiaerea è stata estesa a tutte le regioni ucraine.

Kiev è stata investita per ore da ondate successive di missili balistici e droni. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito danni ai ponti Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi e Meridionale, collegamenti strategici tra le due sponde del Dnepr. Colpite anche infrastrutture critiche della città, con interruzioni dell’erogazione di acqua, elettricità e riscaldamento nel quartiere di Pechersk. Il traffico attraverso alcuni dei principali attraversamenti della capitale è stato sospeso in attesa della valutazione dei danni.

Dall’ovest al fronte orientale

I raid hanno interessato l’intero territorio nazionale. Esplosioni sono state registrate a Leopoli e Ivano-Frankivsk, nell’ovest del Paese, dove la difesa aerea è entrata in azione contro droni e missili in arrivo. A Kryvyi Rih, nel sud, i droni di Mosca hanno preso di mira un’importante infrastruttura. Più vicino alla linea del fronte, un attacco russo ha colpito un ospedale nel quartiere Shevchenkivskyi di Kharkiv. Almeno quattro persone sono rimaste ferite e oltre cinquanta finestre della struttura sanitaria sono andate distrutte. A Dnipro, invece, cinque persone sono rimaste ferite dopo che diversi aeromobili a pilotaggio remoto hanno colpito aree urbane, danneggiando edifici residenziali, automobili, una banca e un esercizio commerciale. Il ministero della Difesa russo ha parlato di operazioni mirate contro strutture usate per scopi militari.

La risposta di Mosca ai raid sul Ponte di Crimea

L’ondata di attacchi arriva in un contesto di forte escalation tra Mosca e Kiev. Nella giornata di ieri le forze ucraine hanno infatti colpito per la terza volta in quattro giorni il Ponte di Crimea, infrastruttura strategica della penisola e fondamentale collegamento logistico tra la Crimea e il territorio della Federazione. Il traffico ferroviario sul ponte, lungo 19 chilometri, è stato sospeso mentre il ministero dei Trasporti di Mosca ha avviato una valutazione dei danni. Le rotaie sarebbero state colpite in almeno due punti.

La nuova offensiva russa appare dunque come una risposta diretta alla crescente capacità ucraina di minacciare una delle infrastrutture più sensibili per il Cremlino. Un segnale che conferma come la guerra stia entrando in una fase di ulteriore intensificazione, con entrambe le parti impegnate a colpire obiettivi strategici ben oltre la linea del fronte.

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