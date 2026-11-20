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IL SONDAGGIO – Dalla sfiducia alla disinformazione: il difficile rapporto degli italiani con i media

Il sondaggio commissionato da L'identità a LAB21: tutti i numeri

di Eleonora Ciaffoloni - 20 Novembre 2026

Non siamo mai stati così esposti alle notizie e, forse, non siamo mai stati così poco sicuri di quello che leggiamo, ascoltiamo e guardiamo. Ogni giorno scorrono davanti ai nostri occhi centinaia di contenuti: aggiornamenti, video, commenti, ricostruzioni, indiscrezioni, opinioni. Tutto arriva contemporaneamente, senza una gerarchia e senza il tempo di distinguere un fatto da un’interpretazione, una notizia verificata da una ricostruzione approssimativa. Il risultato è un paradosso: viviamo in un frullatore di notizie, ma non siamo più informati.

Media e informazione: il sondaggio di LAB21 per L’identità

È quanto emerge dal sondaggio commissionato da L’identità a LAB21 su un campione di 1.006 cittadini italiani maggiorenni. La ricerca restituisce un rapporto complicato con il sistema dei media, attraversato da sfiducia, sospetti sull’indipendenza editoriale e insoddisfazione per la qualità dei contenuti. Ma mette soprattutto in evidenza una contraddizione: gli italiani chiedono un’informazione migliore, più libera e approfondita, senza però dimostrare una particolare disponibilità a sostenerla economicamente o a dedicarle più tempo.

Quali sono i problemi dell’informazione?

Più della metà degli intervistati, il 55,1%, giudica poco o per nulla affidabile l’informazione trasmessa da televisione, quotidiani e radio. Soltanto il 44,9% esprime un giudizio positivo. A pesare è soprattutto il tema dell’indipendenza: per il 74,3% degli italiani la proprietà di una testata influenza molto o abbastanza la libertà delle notizie. La sensazione è che dietro ciò che viene raccontato possano esserci interessi economici, industriali o politici capaci di orientare la scelta degli argomenti e il modo in cui vengono presentati.

Anche la distinzione tra editori puri e grandi gruppi, però, non è sempre riconoscibile. Soltanto il 16,7% è convinto che i primi garantiscano maggiore libertà e indipendenza. È un problema di credibilità, ma anche di riconoscibilità: l’indipendenza può essere un valore, ma deve risultare visibile a chi legge. La critica riguarda anche il modo in cui le notizie vengono costruite.

Il 43,2% degli intervistati giudica l’informazione sensazionalistica, il 39% superficiale e il 36,8% orientata o di parte. È il ritratto di un pubblico stanco di contenuti percepiti come costruiti per provocare una reazione o alimentare una contrapposizione, piuttosto che per spiegare la realtà. Quando la notizia è continuamente accompagnata da una presa di posizione, diventa più difficile distinguere ciò che è accaduto da quello che chi scrive vuole far pensare.

Nuovi media, nuove abitudini

Intanto cambiano le abitudini. La televisione resta la prima fonte di informazione, indicata dal 56,9% degli intervistati, ma i social media sono ormai a brevissima distanza, con il 52,1%. La notizia spesso non viene cercata: viene incontrata nel flusso dei contenuti che attraversano gli schermi, mentre si fa altro, troppo spesso senza sempre avere il tempo di approfondire. Si può così avere la sensazione di essere costantemente aggiornati senza aver realmente compreso ciò che accade.

Eppure, quando viene chiesto quale informazione manchi maggiormente, quasi un italiano su due, il 48,7%, indica fatti e dati, meno opinioni. Il 39,6% chiede analisi e contesto, mentre il 37,9% vorrebbe più voci fuori dal coro e inchieste. Il pubblico sembra chiedere proprio ciò che avverte di trovare meno spesso: notizie che aiutino a capire. Anche sul formato non esiste una scelta definitiva: articoli e analisi testuali sono preferiti dal 52,8%, ma podcast, video brevi e infografiche raccolgono consensi quasi equivalenti. Il punto, dunque, non è tanto il mezzo attraverso cui ricevere una notizia, quanto la qualità di quello che viene trasmesso.

Il problema delle fake news

A rendere il tutto più complesso è la diffusione dei contenuti falsi o manipolati. Quasi tre italiani su quattro, il 73,3%, si dichiarano preoccupati dalla possibilità che materiali generati o alterati con l’intelligenza artificiale vengano scambiati per notizie autentiche. Immagini, video e voci possono essere costruiti artificialmente, fino a rendere difficile distinguere una prova reale da una rappresentazione falsa. Ma la preoccupazione non coincide necessariamente con la capacità di difendersi dalla disinformazione: solo il 45,6% degli intervistati dichiara di verificare sempre o spesso le notizie attraverso più fonti.

È un altro cortocircuito: cresce il timore di essere ingannati, ma non si adottano quasi mai comportamenti per evitarlo. Resta infine il problema economico, forse la contraddizione più evidente. Se gli italiani ritengono che gli interessi della proprietà possano condizionare l’informazione, soltanto il 21,7% sarebbe disposto a sostenere economicamente un giornale indipendente attraverso un abbonamento o l’acquisto in edicola. Il 78,3% vorrebbe invece che l’informazione restasse gratuita.

Si chiede autonomia, si denuncia il peso degli interessi economici, si pretende qualità, ma non si è disposti a contribuire alla sua sostenibilità. L’indipendenza viene riconosciuta come un valore, senza essere sempre considerata un servizio per il quale valga la pena pagare. Mettendo insieme questi elementi, il rischio è quello di un progressivo impoverimento della conoscenza. Non entriamo, ovviamente, nel campo dell’intelletto: il motivo si trova nelle modifiche di quelle condizioni attraverso cui si forma un’opinione e si acquisisce consapevolezza.

Se le notizie sono troppe, se la loro attendibilità viene messa continuamente in discussione, se distinguere un fatto da un contenuto manipolato richiede tempo e competenze, se non si ha tempo per approfondire, può diventare più semplice rinunciare a farlo. E il risultato è avere “informazioni” attraverso un titolo, un video di pochi secondi, o una ricostruzione sui social. Un incipit di un declino che può trasformare questa tendenza in una profonda crisi del bisogno stesso di informarsi.

La fiducia nei media

Questi dati ci mostrano una fotografia di una società che sembra non fidarsi più dei media. E non si tratta di concorrenza tra carta, televisione e piattaforme digitali. Non è una gara a raggiungere il pubblico, perché il pubblico è già raggiunto, continuamente. Bisogna convincerlo che vale ancora la pena fermarsi, verificare e capire.

Cosa fare?

E quindi cosa fare? La prima risposta riguarda noi giornalisti. Di fronte a noi è palese la perdita di fiducia: l’abbiamo denunciata, ma non è sufficiente. Dobbiamo dimostrare di meritarla, continuando a mettere al centro la nostra professionalità, rispettare il codice deontologico, verificare le fonti, offrire una lettura degli avvenimenti che aiuti a comprendere la realtà, anziché deformarla.

Continuiamo a interpretare i fatti – perché il giornalismo non è trascrizione di quello che accade – seguendo rigore, trasparenza e tutta la responsabilità che comportano le parole che pubblichiamo, in modo da costruire giorno dopo giorno credibilità e, perché no, fiducia.

Ma non dipende solo da noi. Servono condizioni che garantiscano autonomia, pluralismo, sostenibilità economica e trasparenza, perché un’informazione libera non può esistere senza un sistema che ne tuteli l’indipendenza. Ma c’è anche una terza responsabilità: quella di chi ci legge. E l’appello è semplice: non perdere il desiderio di sapere, di farsi domande, di cercare la verità.