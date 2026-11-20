Editoriale

Il diritto alla pace, la dichiarazione finale che al mondo manca ancora

di Ernesto Ferrante - 20 Novembre 2026

Ci sono momenti nei quali gli equilibri del mondo diventano improvvisamente leggibili. Non occorrono analisi accademiche né complesse teorie geopolitiche. È sufficiente osservare dove si concentra il potere e, soprattutto, chi ne rimane fuori. Ieri è andata in scena una di quelle rare rappresentazioni della storia in presa diretta. A Shenzhen, Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump si sono incontrati per discutere di sicurezza internazionale, stabilità strategica, energia, armamenti nucleari e governance globale. Nelle stesse ore, a Berlino, Volodymyr Zelensky e i leader della cosiddetta Coalizione dei volenterosi si riunivano per confrontarsi sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Due immagini, un solo messaggio.

Da una parte i protagonisti della politica mondiale. Dall’altra coloro che cercano ancora di ritagliarsi uno spazio all’interno di decisioni che vengono prese altrove. La coincidenza temporale è la fotografia più nitida dei rapporti di forza che stanno emergendo nel nuovo ordine internazionale. La Cina ha mostrato il ritorno della politica delle grandi potenze. La Germania ha evidenziato, ancora una volta, che la robustezza economica dell’Europa è accompagnata da una limitata capacità di incidere sugli equilibri globali.

Per decenni Bruxelles ha costruito regole, mercati, istituzioni e standard capaci di esercitare un’influenza. Tuttavia, quando la politica internazionale torna a essere definita dalla sicurezza, dalla deterrenza militare e dai “bilanciamenti”, il continente mostra tutti i limiti della propria incompiuta integrazione politica. La guerra in Ucraina rappresenta il simbolo di questa fragilità. Il conflitto si combatte in Europa. Le conseguenze economiche ricadono sull’Europa. Le ripercussioni energetiche e industriali colpiscono soprattutto le economie europee. Eppure il negoziato sul futuro della guerra continua a svilupparsi principalmente lungo direttrici che collegano Washington, Mosca e, sempre più spesso, Pechino. L’Unione disunita resta coinvolta in tutto, ma decisiva in poco.

Nell’avveniristica città cinese, al contrario, è andato in scena il ritorno del concerto delle grandi potenze. La dichiarazione congiunta diffusa al termine dell’incontro contiene passaggi importanti. Cina, Russia e Stati Uniti si impegnano a mantenere la stabilità strategica internazionale, a rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite, a garantire flussi energetici affidabili e ad aprire un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari. I tre leader hanno ribadito un principio che il mondo conosce dall’epoca della Guerra fredda: una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. Parole significative e necessarie in una fase segnata da conflitti e tensioni crescenti. Ma proprio qui si colloca il punto centrale.

Per quanto solenni e condivisibili, quelle enunciazioni appartengono ancora alla dimensione degli auspici. Le affermazioni di Putin sulla necessità di una nuova comprensione reciproca tra le grandi potenze, l’invito di Xi Jinping a costruire un mondo migliore attraverso la cooperazione e la stessa volontà di rilanciare il dialogo internazionale restano, almeno per ora, obiettivi dichiarati, non risultati conseguiti. La storia invita alla prudenza.

Il secolo scorso è stato costellato di conferenze concluse con promesse di stabilità e cooperazione travolte dagli interessi nazionali, dalla competizione strategica e dalla forza degli eventi. La diplomazia è indispensabile, ma non può essere confusa con la pace. La prima rappresenta uno strumento. La seconda è il risultato. Ed è proprio il risultato che oggi manca.

L’Ucraina continua a essere teatro di una guerra devastante. Il Medio Oriente resta attraversato da crisi che minacciano continuamente di allargarsi. Il confronto tra Stati Uniti e Cina prosegue sul terreno economico, tecnologico e militare. Le spese per la difesa aumentano in tutto il mondo. Il linguaggio della deterrenza è tornato al centro del dibattito internazionale.

L’epilogo dell’incontro al livello più alto avvenuto in terra cinese appare come una possibilità e non ancora come una svolta. La prova più difficile è costituita dalla realtà. Oltre i rapporti di forza e la diplomazia esiste una questione che riguarda tutti. Le popolazioni non attendono nuove sfere d’influenza o inediti equilibri militari. Aspettano la fine delle guerre.

Per questo il giudizio sul vertice di Shenzhen non dipenderà dalle fotografie ufficiali né dalle dichiarazioni diffuse al termine dell’incontro, ma dalla capacità di trasformare le parole in fatti, il dialogo in accordi e gli accordi in pace. Alla fine, infatti, ogni summit e qualsiasi strategia dovranno confrontarsi con una verità semplice. L’umanità non ha bisogno di nuove rivalità permanenti. Ha bisogno di pace. E forse nessun appello continua a esprimere questa esigenza con la forza delle parole che Salvatore Quasimodo affidò al dopoguerra e alla coscienza del mondo: “Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue”.

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