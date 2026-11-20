Dossier Ai

Anthropic: il grande bluff

Dietro la narrazione dell'Ipo da record, tutti i dubbi (irrisolti) sulla tenuta del comparto tech

di Giovanni Vasso - 20 Novembre 2026

Un altro giorno in Paradiso, ci mancano solo i “bacioni” ai “rosiconi”: Anthropic si è quotata in Borsa, l’Ipo è già storia. Una valanga di primati. Numeri impressionanti. Record su record. In una Wall Street bardata a festa. Qualche cifra, giusto per gradire. Ottantatré dollari (anziché 81) per ognuna delle 980 milioni (anziché 825 milioni) di azioni vendute. Hanno generato un incasso da 81 miliardi di dollari dell’Ipo che supera, in scioltezza, il primato di SpaceX fermo a soli 75 miliardi. Finita qui? Manco per sogno. Nelle capienti casse di Dario Amodei sono finiti in tutto 107 miliardi di verdoni dal momento che l’Ipo è stata accompagnata da un collocamento privato che ha raccolto altri 26 miliardi di dollari. Complessivamente, dunque, il valore stimato del gruppo si conferma a 1.500 miliardi di dollari.

Tutti i numeri di Anthropic

Nessuno, finora, come la società madre del chatbot di Claude. Che non si nega nemmeno di elargire alla pubblica opinione la bella storia d’aver reso milionari, grazie alle azioni loro conferite, fino a 2.800 dipendenti. Anthropic si regala pure la nota di colore, la carezza all’etica della redistribuzione, all’umanità del self-made man.

Ma si puntava a 2 trilioni di dollari…

Un altro giorno in Paradiso. Per i titoli tech che guadagnano fiducia e avanzano nelle contrattazioni regalando euforia ai mercati finanziari di mezzo mondo. E ci mancherebbe pure: gli Etf, sbilanciati come sono sui titoli digitali, non hanno potuto fare altro che brindare. Dario Amodei ha fatto esattamente ciò che doveva fare: convincere il mondo che l’intelligenza artificiale, e più in generale il comparto tech, non fosse sull’orlo della bolla. E fa nulla se la valutazione delle banche, solo qualche settimana fa, parlava di un valore complessivo, per Anthropic, pari a circa 2 trilioni di dollari e che più di analista parlasse della soglia dei 1.500 miliardi come un “paracadute” sotto cui sarebbe stato rischiosissimo scendere.

I dubbi sull’Ai che restano

Certe notizie scivolano via, come un brutto sogno. Festeggiare il record, stappare la bottiglia buona. E fa nulla se Nvidia mostra, tra i numeri ottimi dell’ultima trimestrale, segnali di rallentamento per la crescita. Quelli sì, quasi quanto le scappatelle di Huang, preoccupano gli investitori. Per favore, non ditelo al presidente Donald Trump, forte azionista di Nvidia e che da questa avrebbe ottenuto pure 25 milioni di dollari per la nuova sala da ballo della Casa Bianca.

Tutta colpa delle Midterm?

Un altro giorno in Paradiso. Si prega di astenersi dal pessimismo, oggi si celebra il trionfo di Amodei. Anche se il Csc di Confindustria ha parlato, apertamente, di un rischio bolla per gli Ict da cui (grazie alla fortuna dell’irrilevanza) Italia ed Europa sembrano lontane. Da inizio ottobre a metà novembre, il Nasdaq ha perso il 12,9%. Ora, però, con Anthropic vedrete che tutto si raddrizzerà. E poi fu tutta colpa delle Midterm e di quei cattivoni dei democratici che vogliono chiudere i data center. Il guaio è che hanno appena iniziato, i dem, a dar filo da torcere a Big Tech. A New York, per dire, c’è una proposta in consiglio comunale che chiede ad Amazon di regolarizzare licenze e di assumere i corrieri dell’ultimo miglio. In tutta risposta, Bezos ha detto che per i newyorchesi le spese di spedizioni saliranno a cinque dollari per ordine. Il solito atteggiamento arrogante dei padroni del vapore digitale. Le regole diventano, per i tycoon, un problema degli altri.

Anthropic ha pareggiato, Altman dove sei?

Un altro giorno in Paradiso. Anthropic regge, non stravince. Strappa un pareggio. La partita decisiva, per l’Ai e il tech, è un’altra. E si chiama OpenAi. Sam Altman, padre di ChatGpt e uomo dai mille volti, continua a rimandare la quotazione in Borsa. Ma non potrà farlo per sempre. Sa, fin troppo bene, che dovrà superare sia Amodei che quel birbaccione di Musk. Altrimenti cadrà tutto il castello di carte su cui si regge il successo della “superintelligence”. E, con esso, verrebbero giù un’architettura intera di finanza automatizzata e investimenti parcellizzati che la crisi delle dot-com, al confronto, sembrerebbe una passeggiata au clair de la lune.

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