Giubileo 2025: Papa Leone XIV chiude la Porta Santa e rilancia la speranza

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa del Giubileo 2025, ma la chiamata alla speranza, alla misericordia e alla pace resta viva per tutti.

di Anna Tortora - 7 Gennaio 2026

La fine di un Anno Santo, l’inizio di un cammino

Martedì 6 gennaio 2026, nella solennità dell’Epifania, Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della Basilica di San Pietro, suggellando ufficialmente la conclusione del Giubileo 2025, l’Anno Santo dedicato alla speranza. Aperta il 24 dicembre 2024 da Papa Francesco, la Porta ha accolto milioni di pellegrini, ognuno con il cuore aperto alla misericordia e lo sguardo rivolto alla pace.

Cominciato sotto il segno di Papa Francesco e proseguito con Leone XIV, questo Giubileo ha visto oltre 33 milioni di fedeli attraversare Roma, trasformando la città eterna in un grande pellegrinaggio di fede condivisa. Le strade della città sono diventate corridoi di preghiera e di incontro: il passo dei pellegrini ha tracciato una mappa di speranza, fatta di gesti semplici, sguardi reciproci e atti di generosità.

Non si è trattato solo di eventi solenni o celebrazioni straordinarie, ma di un invito incessante a rinnovare la vita, a riscoprire la bellezza del cammino insieme, a lasciare che la misericordia di Dio scorra tra le mani e i cuori degli uomini. Il Giubileo ci ricorda che la fede non è mai statica: è un viaggio continuo, una chiamata ad aprirsi, a trasformare il quotidiano in occasione di grazia.

La chiamata alla speranza e alla misericordia

Alla cerimonia di chiusura era presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo aver chiuso la Porta Santa, Papa Leone XIV ha celebrato la messa solenne nel giorno dell’Epifania, ricordando:

«Il Giubileo ci ricorda che possiamo ricominciare da capo, anzi, che siamo ancora all’inizio e che il Signore vuole che la sua presenza cresca tra noi come Dio-con-noi. Quindi, cari fratelli e sorelle, è meraviglioso diventare pellegrini di speranza. È meraviglioso per noi continuare a essere pellegrini insieme! La fedeltà di Dio continua a stupirci.»

Queste parole risuonano come un invito profondo: la chiusura della Porta Santa non segna una fine definitiva, ma un passaggio verso una nuova responsabilità spirituale. Ogni pellegrino è chiamato a portare con sé il dono ricevuto, a tradurre la grazia in gesti concreti, nella vita quotidiana, nelle relazioni con gli altri, nel servizio ai più fragili.

Il Giubileo ci ricorda che la misericordia non si limita a un evento straordinario: è la linfa che deve attraversare il tempo, la forza che trasforma le piccole azioni in semi di pace. Ogni passo fatto lungo le strade di Roma diventa metafora di un cammino interiore: la fede cresce dove il cuore si apre, dove la speranza trova spazio per radicarsi e fiorire.

Un pellegrinaggio che continua

Il Giubileo 2025 ci insegna che la pace non è un’utopia lontana, ma un percorso concreto, fatto di piccoli gesti, di mani tese, di sguardi aperti, di cuori che si riconciliano. È la via per incontrare Dio-con-noi nelle comunità, nelle famiglie, in ogni gesto di bontà che illumina il quotidiano.

Anche dopo la chiusura della Porta Santa, il pellegrinaggio della speranza non si ferma. La chiamata alla misericordia, alla riconciliazione e alla pace resta aperta, pronta a guidare ogni passo. Il Giubileo ci ricorda che il mondo ha bisogno di pellegrini che sappiano tradurre la fede in gesti concreti, trasformando ogni momento della vita in occasione di bene, di ascolto e di cura.

Camminare nella luce del Giubileo significa scorgere il volto di Dio in ogni uomo, riconoscere la sua presenza nei gesti semplici e nelle scelte quotidiane. È un invito a continuare a stupirsi della fedeltà di Dio, a lasciarsi trasformare dalla sua misericordia e a portare speranza laddove sembra impossibile.

La speranza resta aperta

Il Giubileo 2025 si conclude formalmente, ma la sua eredità spirituale rimane viva e operante. La Porta Santa si chiude, segnando la fine dell’Anno Santo, ma la speranza, la misericordia e la pace restano un invito quotidiano a vivere la fede concretamente. Ogni pellegrino torna a casa con un seme di grazia che può germogliare nelle relazioni, nella comunità e nella società intera, affinché la luce del Giubileo continui a illuminare le nostre vite e il mondo.

