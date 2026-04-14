Esteri

Germania: centinaia di voli cancellati per sciopero piloti Lufthansa

Si tratta della quinta ondata di agitazioni sindacali all'interno del gruppo quest'anno

di Mauro Trieste - 14 Aprile 2026

Centinaia di voli sono stati cancellati in Germania anche oggi a causa del secondo giorno di sciopero dei piloti Lufthansa, in corso per una controversia su salari e pensioni. I piloti della compagnia principale Lufthansa, così come di Lufthansa Cargo e Lufthansa CityLine, hanno iniziato lo sciopero poco dopo la mezzanotte di lunedì. Più di 1.100 decolli e atterraggi a Francoforte, il più grande aeroporto tedesco, sono stati cancellati tra ieri e oggi. Circa 710 voli a Monaco.

La vertenza in corso tra Lufthansa e i piloti

Lo sciopero dei piloti, organizzato dal sindacato VC, è incentrato su questioni salariali, tra cui il regime pensionistico aziendale e la retribuzione della controllata regionale CityLine. I piloti della compagnia aerea Eurowings, invece, dovrebbero riprendere a lavorare. Nel frattempo, gli assistenti di volo della Lufthansa sono stati chiamati a scioperare domani e giovedì. Si tratta della quinta ondata di agitazioni sindacali all’interno del gruppo quest’anno.

L’avvertimento di Niggemann

Il responsabile delle risorse umane di Lufthansa, Michael Niggemann, ha messo in guardia i sindacati dal proseguire con la linea dura, affermando che ogni giorno di sciopero indebolisce la compagnia aerea, in un momento già complicato.