Attualità

Foggia: ucciso personal trainer per strada

Almeno quattro i colpi esplosi

di Enzo Ricci - 14 Aprile 2026

Annibale Carta, 42 anni, detto Dino, è stato ucciso ieri in tarda serata a Foggia, nel quartiere vicino allo stadio “Zaccheria”. L’uomo, personal trainer e istruttore di fitness, stava passeggiando nei pressi della sua abitazione, insieme al suo cane. Il fatto è accaduto in via Caracciolo. I carabinieri stanno indagando a 360 gradi. Almeno quattro i colpi esplosi. Carta, senza precedenti, era molto conosciuto in città.