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Christa Pike ha ripreso conoscenza. Cosa accadrà?

Le autorità statali restano sotto pressione per far luce sulle falle procedurali di un'esecuzione che ha scosso il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti

di Giorgio Brescia - 7 Ottobre 2026

Christa Pike ha ripreso conoscenza e parla: il caso limite del Tennessee tra battaglia legale e scenari futuri.

Christa Pike parla

La detenuta sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale avvenuto in Tennessee, ha ripreso conoscenza ed è tornata a parlare.

A comunicarlo sono stati i suoi legali, definendo la ripresa un evento senza precedenti dopo giorni trascorsi in terapia intensiva e sotto respiratore in seguito al fallimento della procedura con il pentobarbital.

Nonostante il miglioramento clinico che ha permesso lo svezzamento dalla ventilazione meccanica, la donna resta ricoverata in ospedale, piantonata e con le caviglie e i polsi incatenati al letto d’ospedale, mentre la prognosi dei medici rimane prudente.

Cosa accadrà adesso?

Il risveglio apre uno scenario giuridico inedito e complesso all’interno del sistema giudiziario statunitense. Da un lato, i difensori continuano a battere la strada della clemenza, rinnovando l’appello formale al governatore dello Stato affinché commuti la pena capitale in ergastolo senza possibilità di condizionale.

Dall’altro, si apre il fronte dei ricorsi costituzionali. I giuristi evidenziano come un eventuale nuovo tentativo di esecuzione potrebbe scontrarsi non solo con il principio del divieto di giudicare o punire due volte per lo stesso reato (double jeopardy). Ma soprattutto con la violazione del divieto costituzionale di trattamenti crudeli e inusuali, dal momento che la condannata ha già subito per intero il protocollo letale senza perdere la vita.

In parallelo, la battaglia legale si sposta nelle aule dei tribunali locali con le richieste dei difensori per ottenere la conservazione di tutti i reperti e dei registri sui lotti dei farmaci utilizzati. Intanto, le autorità statali restano sotto pressione per far luce sulle falle procedurali di un’esecuzione che ha scosso il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti.