Cronaca

Attentato di Via Emilia, El Koudri tenta il suicidio in carcere

Overdose di farmaci e ricovero d'urgenza per l’imputato della tragedia del 16 maggio a Modena

di Marzio Amoroso - 7 Ottobre 2026

@ANSAfoto

Salim El Koudri, il 31enne imputato per la tragedia avvenuta a Modena lo scorso maggio, ha tentato il suicidio all’interno del carcere dove si trova detenuto. L’uomo è stato soccorso in tempo dopo aver ingerito una notevole quantità di farmaci. Il rapido intervento del personale sanitario ha evitato conseguenze ancora più gravi. Attualmente risulta fuori pericolo.

Il caso che ha sconvolto Modena

Il nome di Salim El Koudri è legato ai drammatici fatti avvenuti nel centro di Modena il 16 maggio. L’episodio provocò numerosi feriti e la morte di una donna, rimasta gravemente ferita durante l’attentato. Da allora l’inchiesta ha seguito un percorso complesso, caratterizzato da consulenze, perizie e approfondimenti investigativi.

Il gesto estremo in carcere

L’episodio si è verificato all’interno della struttura penitenziaria modenese che ospita il detenuto da diversi mesi. Secondo quanto emerso, El Koudri avrebbe assunto numerosi medicinali nel tentativo di togliersi la vita. Le sue condizioni hanno richiesto l’immediato trasferimento in ospedale. Dopo le cure ricevute, il quadro clinico è progressivamente migliorato. Al momento non sarebbero state segnalate situazioni di pericolo per la sua vita. L’accaduto ha comunque acceso nuove attenzioni sulle condizioni psicologiche del detenuto e sulla gestione dei soggetti considerati particolarmente fragili all’interno degli istituti di pena.

Le verifiche sulla dinamica

Le autorità competenti stanno effettuando accertamenti per ricostruire ogni dettaglio della vicenda. Tra gli aspetti da chiarire c’è la disponibilità dei farmaci utilizzati nel tentativo di suicidio. Gli investigatori stanno verificando il percorso seguito dai medicinali e le modalità con cui sarebbero finiti in possesso del detenuto. L’obiettivo degli accertamenti è stabilire con precisione cosa sia accaduto nelle ore precedenti al gesto e verificare eventuali responsabilità.

Il legame con il processo

La vicenda assume un rilievo ancora maggiore perché arriva in una fase importante del procedimento penale. Nei giorni scorsi era infatti stato affrontato il tema delle condizioni psichiche dell’imputato. Gli approfondimenti svolti nell’ambito dell’inchiesta avevano stabilito la capacità dell’uomo di affrontare il processo, confermando anche la sua lucidità quando travolse i passanti, per questo sicuramente imputabile. Si tratta di un passaggio fondamentale per l’evoluzione giudiziaria del caso, destinato a incidere sulle prossime fasi dibattimentali.

Il caso che ha sconvolto Modena

Il nome di Salim El Koudri è legato ai drammatici fatti avvenuti nel centro di Modena il 16 maggio. L’episodio provocò numerosi feriti e la morte di una donna, rimasta gravemente ferita durante l’attentato. Da allora l’inchiesta ha seguito un percorso complesso, caratterizzato da consulenze, perizie e approfondimenti investigativi.

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