Attualità

Traffico auto, Roma è maglia nera

La paralisi della viabilità non punisce solo gli automobilisti privati, ma manda in tilt l’intero sistema del trasporto pubblico su gomma

di Daniel Walker - 10 Novembre 2026

Auto in coda nel traffico della Capitale

Roma si conferma una delle capitali europee della congestione stradale. Secondo l’Inrix Global Traffic Scorecard 2025, i cittadini trascorrono in media 76 ore all’anno bloccati nel traffico, segnando un peggioramento costante rispetto alle 71 ore del 2024 e alle 69 del 2023.

Traffico auto, Roma dietro la lavagna

La Capitale conquista così il quarto posto in Europa e il diciassettesimo nel mondo per tempo perso al volante.

La paralisi della viabilità non punisce solo gli automobilisti privati, ma manda in tilt l’intero sistema del trasporto pubblico su gomma.

I dati del preconsuntivo 2026 di Atac delineano un quadro critico. L’azienda municipale registra circa 4 milioni di chilometri di servizio non effettuati rispetto agli obiettivi previsti dal contratto di servizio.

Le cause

Come emerso dai recenti approfondimenti in Campidoglio con i vertici aziendali, le cause di questo deficit sono molteplici.

Da un lato pesano i fattori stradali. A Roma, una rete invasa da cantieri, oltre 3.000 incidenti l’anno e la piaga cronica della sosta in doppia fila che ostacola il passaggio dei bus nelle corsie principali.

Dall’altro, criticità interne. Pesa un tasso medio di assenza del personale che sfiora il 12,7% e una carenza organica di autisti che frena il ricambio generazionale.

Con la velocità media dell’ultimo miglio che precipita tra i 13 e i 20 km/h, il traffico è una morsa. E si traduce ogni giorno in attese estenuanti alle fermate per migliaia di pendolari romani.