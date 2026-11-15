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Poste Italiane utili record, Cisl: “La crescita ora premi chi l’ha resa possibile”

La proposta del sindacato: "Parte degli utili torni ai lavoratori"

di Teresa Gargiulo - 15 Novembre 2026

Ricavi a 10,2 miliardi e utile netto rettificato a 1,8 miliardi nei primi nove mesi del 2026. Da Paestum la SLP-CISL rilancia la sfida della partecipazione: innovazione e risultati economici devono tradursi in valore anche per i lavoratori.

Poste Italiane corre e mette a segno risultati da record. Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi hanno raggiunto 10,2 miliardi di euro, in crescita del 5%, mentre il risultato operativo rettificato è salito a circa 2,7 miliardi e l’utile netto rettificato a 1,8 miliardi di euro. Numeri che fotografano un Gruppo sempre più solido e diversificato, ma che per il sindacato pongono una questione precisa: la crescita deve essere condivisa con le donne e gli uomini che hanno contribuito a renderla possibile.

È uno dei messaggi più forti emersi a Paestum durante il Campo Scuola nazionale della SLP CISL, dove rappresentanti sindacali, istituzioni e vertici aziendali si sono confrontati sul futuro del lavoro e sulle trasformazioni che stanno attraversando Poste Italiane. Al centro non soltanto risultati economici e strategie industriali, ma soprattutto persone, competenze, innovazione e intelligenza artificiale.

Fumarola: “Una parte degli utili torni ai lavoratori”

A indicare con chiarezza la strada è stata la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola: risultati economici di questa portata sono anche il frutto dell’impegno quotidiano dei lavoratori e, proprio per questo, una parte del valore prodotto deve tornare a chi ha contribuito a generarlo.

La proposta guarda agli strumenti introdotti dalla legge 76 del 2025 sulla partecipazione dei lavoratori, con l’obiettivo di trasformare la partecipazione da principio in leva concreta, anche sul piano economico. Poste Italiane, per dimensioni, risultati e ruolo strategico nel Paese, può rappresentare un terreno importante su cui dare sostanza a questo modello.

Una richiesta che assume ancora più peso alla luce delle prospettive del Gruppo. L’amministratore delegato Matteo Del Fante ha parlato dei “migliori risultati di sempre”, mentre Poste ha confermato per l’intero esercizio un risultato operativo rettificato atteso di 3,4 miliardi di euro e un utile netto rettificato di 2,3 miliardi.

Roscigno: «Il cambiamento si governa con la contrattazione»

Ma la partita per il sindacato non riguarda soltanto la redistribuzione dei risultati. Riguarda soprattutto come governare una trasformazione sempre più rapida senza lasciare indietro lavoro, professionalità e occupazione.Il segretario generale della Slp Cisl, Raffaele Roscigno, ha ricordato il ruolo determinante svolto in questi anni dalla contrattazione nell’accompagnare il passaggio dal recapito tradizionale a un modello sempre più orientato alla logistica e ai pacchi. Un percorso complesso che, attraverso gli accordi sindacali, ha consentito di preservare l’occupazione, sviluppare nuove attività e favorire l’ingresso di migliaia di giovani. Il punto, dunque, non è fermare il cambiamento, ma governarlo. Ed è lo stesso approccio che la Slp Cisl intende portare nella nuova stagione dell’intelligenza artificiale, perché innovazione tecnologica e automazione diventino occasioni di crescita e non strumenti di arretramento sul fronte dell’occupazione e dei diritti.

Lasco: “Dal fisico al digitale, senza abbandonare nessuno”

A completare il quadro è la visione aziendale sulla trasformazione del Gruppo e sul valore della sua presenza capillare nel Paese. Giuseppe Lasco, Direttore Generale, ha ricordato una scelta strategica compiuta anni fa da Poste: non contrapporre digitale e rete fisica, ma investire contemporaneamente su entrambi. “Anni fa abbiamo compiuto una scelta controcorrente: invece di considerare la trasformazione digitale come la ragione per abbandonare la rete fisica, abbiamo deciso di investire su entrambe. È così che oggi possiamo essere una grande piattaforma digitale e, nello stesso tempo, continuare a essere presenti anche nei comuni di poche centinaia di abitanti”.

Una strategia che attribuisce alla presenza di Poste anche una funzione sociale. Nei piccoli centri, ha sottolineato Lasco, l’ufficio postale non è soltanto il luogo in cui effettuare un’operazione, ma un vero presidio di prossimità, spesso essenziale per la vita delle comunità e in particolare per anziani e pensionati. Una trasformazione che passa inevitabilmente anche dalle persone: “Abbiamo accompagnato questa strategia con un grande investimento sulle persone, sul ricambio generazionale e sulla formazione. La nostra sfida è accompagnare il Paese dal fisico al digitale, senza abbandonare nessuno e continuando a essere presenti nei territori”. Ed è proprio sull’investimento nelle persone che la visione aziendale incontra una delle principali rivendicazioni sindacali: la tecnologia può generare valore soltanto se accompagnata da competenze, formazione, occupazione di qualità e riconoscimento del lavoro.

La nuova sfida è la partecipazione

Il confronto di Paestum, allora, va ben oltre i numeri di una trimestrale. Poste Italiane sta cambiando pelle: dalla logistica ai servizi digitali, dalle telecomunicazioni all’intelligenza artificiale, mantenendo al tempo stesso una presenza capillare che continua a rappresentare un punto di riferimento per milioni di cittadini.Ma proprio mentre l’azienda cresce e accelera sulla trasformazione, per la CISL emerge una responsabilità altrettanto chiara: deve crescere anche il valore riconosciuto al lavoro. Chi ha accompagnato riorganizzazioni, nuovi modelli operativi e profonde trasformazioni aziendali non può restare spettatore dei risultati raggiunti. La nuova frontiera delle relazioni industriali passa quindi dalla partecipazione: condividere le scelte, governare l’innovazione attraverso la contrattazione e riconoscere ai lavoratori una parte del valore che hanno contribuito a creare.Perché dietro un bilancio record non ci sono soltanto ricavi e utili. Ci sono persone. E se la crescita vuole essere davvero sostenibile e partecipata, deve partire da loro.

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