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Eurovision Asia 2026, la rivincita delle Filippine: Carmelle Collado conquista Bangkok

Dopo il successo europeo dell’austriaco di origini filippine JJ, stavolta la vittoria è di casa a Manila. Carmelle Collado, 19 anni, conquista Bangkok con “Sobra-Sobra” nella prima edizione asiatica dell’Eurovision

di Nicola Santini - 15 Novembre 2026

L’anno scorso le Filippine avevano vinto l’Eurovision per interposta persona. Stavolta hanno pensato di fare da sole. A Bangkok, dove sabato 14 novembre si è disputata la prima edizione dell’Eurovision Asia, la diciannovenne Carmelle Collado ha portato Manila sul gradino più alto del podio con “Sobra-Sobra”, una canzone dedicata all’emancipazione femminile. Il verdetto è stato piuttosto eloquente, con 211 punti per le Filippine, 170 per la Thailandia e 164 per il Vietnam.

Il riferimento è a Johannes “JJ” Pietsch, controtenore austriaco di origini filippine che nel 2025 aveva conquistato l’Eurovision europeo a Basilea con “Wasted Love”. Una vittoria celebrata con entusiasmo anche a Manila, benché il trofeo fosse destinato all’Austria. Questa volta, invece, il passaporto della vincitrice e la bandiera sul palco coincidono. Una piccola rivincita nazionale che aggiunge un pizzico di pepe al debutto asiatico del concorso.

Chi è Carmelle Collado, vincitrice dell’Eurovision Asia 2026?

Diciannove anni e una canzone che parla alle donne del suo Paese. Carmelle Collado ha scelto di alternare inglese e tagalog in “Sobra-Sobra”, un brano che rivendica il diritto all’indipendenza e alla libertà dai pregiudizi.

Il titolo, nella lingua filippina, richiama qualcosa che supera la misura. Un messaggio affidato a una giovane artista che, grazie alla competizione, si è presentata per la prima volta a un pubblico internazionale di queste dimensioni.

Eurovision Asia, undici Paesi alla prima edizione di Bangkok

La manifestazione ha riunito undici Paesi, dalle Filippine alla Corea del Sud, passando per Thailandia, Vietnam, Cambogia, Laos, Mongolia, Bhutan, Bangladesh, Nepal e Malaysia.

Tra i concorrenti figurava anche Beck, volto conosciuto dello spettacolo mongolo, che alla musica affianca una carriera da attore, modello e conduttore. Ospite della serata Dara, vincitrice dell’Eurovision europeo 2026 a Vienna con “Bangaranga”.

Per assegnare il titolo è stata adottata la formula già conosciuta dagli spettatori europei, con i voti delle giurie professionali sommati a quelli del pubblico.

Perché l’Eurovision è arrivato anche in Asia?

Il progetto, annunciato all’inizio del 2026, porta il marchio Eurovision in un continente dove i concorsi canori televisivi hanno già un seguito considerevole. Bangkok ha ospitato il debutto di una manifestazione che gli organizzatori vorrebbero trasformare in un appuntamento stabile.

Resta il precedente dell’American Song Contest, che negli Stati Uniti si era fermato dopo una sola stagione. L’Asia offre un panorama musicale differente, ma per capire se il pubblico adotterà il nuovo concorso servirà qualche edizione in più.

Intanto, le Filippine possono godersi un curioso primato. Dopo aver partecipato emotivamente alla vittoria europea di JJ, hanno trovato in Carmelle Collado una rappresentante capace di conquistare il titolo con la propria bandiera. E se qualcuno volesse leggere nel risultato una piccola rivincita sull’Austria, basterebbe ricordare che gli austriaci hanno già avuto il loro Eurovision. I filippini, finalmente, anche il proprio.