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SpaceX recupera un razzo spaziale: cosa cambia nella corsa allo Spazio?

Cos'è Mechazilla e perché può cambiare la visione che abbiamo del sistema solare

di Pietro Pertosa - 15 Novembre 2026

SpaceX ha recuperato, per la prima volta nella storia, un razzo spaziale. È accaduto grazie al lavoro dei tecnici dell’azienda. Un vero e proprio balzo che Musk spera possa imprimere uno sviluppo decisivo alle ricerche per organizzare i primi viaggi (e colonie) su Marte. O, più modestamente ma non meno ambiziosamente, sulla Luna. La “cattura” del razzo diventa decisiva anche per garantire rifornimento in volo alle navi spaziali. Fatto, questo, decisivo per le lunghissime rotte nella galassia.

SpaceX recupera razzo spaziale

I commenti sono stati entusiastici, a dir poco. “È stato quasi magico, è un passo in più verso la Luna”, ha detto Jared Isaacman, Ceo della Nasa che ha voluto esprimere complimenti a SpaceX. A celebrare l’impresa sui social anche l’astronauta Chris Hadfield. Ha raccontato ai suoi followers che il razzo è “rientrato sano e salvo con i motori ancora fumanti: una nuova, straordinaria capacità nel volo spaziale”. Per Hadfield, in pratica, è “come una porta sfondata con un calcio”. E pertanto ha rivolto i suo “complimenti alle migliaia di persone di SpaceX”.

Come è accaduto?

Durante il volo di prova, la nave Starship ha “catturato” letteralmente al volo la navicella Ship 42. La ha ghermita coi bracci meccanici della torre. Il sistema si chiama Mechazilla. In pratica si compone di un Orbital Launch Mount dotato di bracci Chopsticks, termine traducibile in italiano con bacchette. Grazie a cui può afferrare il razzo direttamente sulla torre di lancio. Quindi riesce a riposizionarlo subito sulla rampa, fare rifornimento e lanciarlo nuovamente nel giro di poche ore o giorni. In pratica, a pieno regime, un “Mechazilla” abbatterebbe costi e garantirebbe una frequenza di viaggi spaziali praticamente impensabile fino ad oggi. Ed è qui che si innestano le speranze di raddoppiare, almeno, la capacità di spedire missili nella galassia e di raggiungere così Marte o la Luna con la facilità che oggi ci manca ma che continuiamo a sognare.