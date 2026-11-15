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Politica

La doppia negazione di Conte che apre alla patrimoniale

L'intervento del leader M5s ai 40 anni dei Verdi, la reazione di Fratoianni e Bonelli

di Cristiana Flaminio -

La patrimoniale di Conte passa da una doppia negazione, un artificio retorico che fa festeggiare Avs. “Quando dico no patrimoniale non intendo dire no a una tassazione o a un prelievo sui super ricchi”, ha spiegato Giuseppe Conte ai quarant’anni dei Verdi. “L’ho chiarito più volte. Intendo dire: tassiamo la speculazione finanziaria, ma ci confronteremo ai tavoli perché credo che il modo migliore oggi per assicurare crescita ed equità sia di tassare le grandi ricchezze finanziarie”. Se non è zuppa, è pan bagnato. “Abbiamo due proposte, confrontiamoci anche sulla vostra”.

Conte e la patrimoniale

Lo aveva già sollecitato Nicola Fratoianni. I dioscuri rossoveri, in pratica, l’hanno accerchiato. Il capo di Sinistra italiana aveva detto “all’amico Giuseppe Conte” che “la tassa sulle grandissime ricchezze, è una necessità e noi lavoreremo affinché sia parte del programma”, insomma la patrimoniale s’ha da fare, è il prezzo da pagare al campo largo. Si deve, ha detto Fratoianni mettere “mano all’indecente politica fiscale degli ultimi decenni” che è stata “un enorme furto ai danni del lavoro”.

Bonelli e la necessità di “cambiare nome”

Angelo Bonelli, dopo le parole del leader M5s, che ha detto di aver accolto “positivamente” si è detto disposto pure a cambiare nome. “Se a qualcuno dà fastidio il nome patrimoniale cambiamolo, tanto la sostanza non cambia”, Conte potrà sollazzarsi con tutte le doppie e triple negazioni del caso. “Il reddito di cittadinanza credo sia un atto di giustizia sociale, dobbiamo però ragionare dove prendiamo le risorse. Anche perché non possiamo chiedere i soldi sempre ai soliti, sanità, scuole, ricerca. Quindi penso che tassare i grandi patrimoni sia una proposta equilibrata. Vogliamo confrontarci e accolgo positivamente che Conte oggi abbia ritenuto opportuno dirlo, ma vogliamo dire con forza che per Avs questo è un tema fondamentale”. Ecco, appunto.

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