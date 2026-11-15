Cronaca

Ladri a bordo di un Suv travolgono auto con donne incinte

Dramma a Treviso, cosa è successo

di Maria Graziosi - 15 Novembre 2026

A bordo di un potente Suv, banda di ladri travolge un’auto su cui viaggiavano due donne incinte. Un incidente gravissimo quello che si è verificato nella prima serata di ieri, alle 18.30. Un tamponamento violento avvenuto a Spresiano, in provincia di Treviso. L’impatto è stato devastante, la vettura colpita proprio mentre stava svoltando è finita contro un muretto sulla carreggiata per poi terminare la sua corsa in un fosso.

Ladri a bordo di un Suv travolgono un’auto

L’incidente ha provocato alcuni feriti. Tutti i passeggeri dell’auto travolta dal Sud dei ladri. La situazione più grave è quella di una donna di 26 anni, incinta all’ottavo mese di gravidanza. È stata trasferita d’urgenza, al regime del codice rosso, all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. È stato necessario sottoporla a un parto cesareo d’emergenza. Sia lei che il neonato, ora, versano in gravi condizioni. In auto c’era anche un’altra donna in stato interessante, incinta da tre mesi e una bambina di un anno. Infine c’era un uomo, l’unico a non riportare ferite dall’impatto.

Cosa c’era nel Suv dei ladri?

Dopo l’incidente, i ladri hanno abbandonato di corsa il Suv e si sono dati alla macchia. Una fuga attraverso i campi. I testimoni hanno parlato di uomini vestiti di nero e incappucciati che si sono fiondati fuori dalla vettura subito dopo il drammatico impatto. Sul posto, oltre a tre ambulanze del 118, pure i carabinieri. Che, tra i sedili della potente vettura avrebbero ritrovato degli arnesi da scasso. La macchina è stata sequestrata.

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