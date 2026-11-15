Attualità

Meteo, che settimana ci aspetta?

La pioggia si organizza con forza sulle regioni centro-meridionali

di Giorgio Brescia - 15 Novembre 2026

Che tempo e meteo ci aspetta con questa nuova perturbazione in arrivo? Una nuova area di bassa pressione in arrivo da ovest investe il Mediterraneo, portando una fase di forte maltempo con venti del sud in deciso rinforzo. Mentre l’estremo Nord e la Sicilia beneficiano di tempo stabile e ampie schiarite, la pioggia si organizza con forza sulle regioni centro-meridionali.

Dove si concentreranno i temporali più forti?

La Sardegna e i versanti tirrenici di Lazio, Campania e Calabria settentrionale sono le zone più colpite, con rovesci intensi e piogge fino a 40-70 mm nelle 24 ore. Piovaschi più contenuti interessano invece Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Sul fronte delle temperature, lo scirocco e il libeccio mantengono il Sud su valori decisamente miti, con punte di 23-24°C a Palermo.

In montagna, deboli nevicate imbiancano le Alpi occidentali oltre i 1500-1800 metri.

Cosa succederà durante la settimana?

Le correnti umide atlantiche continueranno a spingere piogge su Liguria, Toscana, Lazio e Campania.

Da martedì 17 novembre la situazione meteo peggiorerà ulteriormente per un violento Libeccio con raffiche fino a 100 km/h sui mari occidentali. In più, onde fino a 4,5 metri al largo.

Sulle Alpi confinali di Piemonte e Valle d’Aosta la neve si farà abbondante, superando i 40-60 cm sopra i 2000 metri.