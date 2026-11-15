Cultura & Spettacolo

Ballando con le Stelle, volano stracci tra Mariotto e D’Urso. Barbara minaccia di andarsene. La classe di Ornella li lascia tutti… Muti

Guillermo Mariotto spruzza veleno su Barbara D’Urso, che minaccia di lasciare Ballando con le Stelle e mette Milly Carlucci davanti a un ultimatum. Ornella Muti è al centro della disputa, mentre il grande ritorno televisivo di Barbarella comincia ad avere il sapore di una vecchia replica

di Nicola Santini - 15 Novembre 2026

Barbara D’Urso minaccia di lasciare Ballando con le Stelle dopo uno scontro con Guillermo Mariotto e mette Milly Carlucci davanti a un ultimatum. «O io o lui». A provocare la reazione sarebbe stata una stilettata e un profumo spruzzato con disprezzo dallo stilista verso la collega, accompagnato da un’allusione al cattivo odore. Tutto durante una discussione che coinvolgeva Ornella Muti e che ha finito per relegare il ballo a un ruolo secondario.

A Ballando, dunque, volano stracci e quando a lanciarli è Mariotto si sa che possono essere soltanto haute couture, perché lo stilista prestato alla televisione raramente confeziona un cappottino che contenga meno di una buona percentuale di vetriolo. Stavolta a beccarsi la spruzzata al cianuro è stata Barbara D’Urso, abituata per oltre vent’anni a fare la padrona di casa nel proprio salotto televisivo e ora alle prese con il caratterino degli altri.

Il profumo al cianuro di Mariotto e l’ultimatum di Barbara D’Urso

La discussione sarebbe nata da alcune osservazioni di D’Urso sull’esibizione di Ornella Muti, che l’attrice avrebbe giudicato troppo personali, anche in relazione alle difficoltà incontrate dopo l’infortunio alla spalla. Mariotto è intervenuto definendo Barbara «finta». Lei ha risposto con un «Mariottuccio» che, a giudicare dal seguito, deve avergli guastato l’umore.

Lo stilista ha estratto un flacone e spruzzato del profumo verso la collega. Il suo personale profumo al cianuro, naturalmente sul piano del sarcasmo, ha avuto l’effetto di esasperare la discussione. Un gesto discutibile anche per chi apprezza le sue provocazioni, perché tra una battuta velenosa e una spruzzata di troppo passa una differenza che persino l’alta moda dovrebbe conoscere.

Barbara avrebbe allora prospettato a Milly Carlucci la possibilità di andarsene, affidandole il celebre «O io o lui». Per una conduttrice che ha fatto del «col cuore» un marchio di fabbrica, il cambio di registro è stato piuttosto brusco. Mariotto ha successivamente spiegato che il profumo serviva a contrastare un cattivo odore avvertito negli studi. (Don) Alberto Matano ha invitato al rispetto reciproco, mentre Ivan Zazzaroni ha sollecitato delle scuse.

Perché Ornella Muti è finita al centro della lite?

Ornella Muti si è ritrovata al centro di una disputa che ha finito per riguardare soprattutto gli altri. Abituata a una recitazione nella quale uno sguardo può valere un intero dialogo, l’attrice sembra appartenere a una scuola espressiva assai distante da quella di Barbara D’Urso, cresciuta in una televisione che chiedeva di rendere visibile anche la più piccola emozione.

La differenza è soprattutto di linguaggio. Ornella può affidare il proprio disappunto a un’espressione appena accennata; Barbara preferisce dichiararlo. Entrambe hanno costruito una carriera riconoscibile, ma davanti alla compostezza cinematografica di Muti persino il più collaudato repertorio di faccine rischia di apparire un esercizio di ginnastica facciale.

Barbara D’Urso in Rai, tra vecchie abitudini e nuove provocazioni

Il ritorno di Barbara D’Urso in prima serata, dopo la conclusione del lungo rapporto con Mediaset, avrebbe forse meritato una confezione più accurata. Ballando con le Stelle poteva offrirle l’occasione di sperimentare un registro diverso. Invece, almeno in certi momenti, sembra che Barbarella abbia portato con sé qualche mobile del vecchio salotto.

La signora del Caffeuccio possiede un’esperienza che molti colleghi potrebbero invidiarle, ma quando il confronto si accende riaffiora quella solennità con cui un tempo introduceva le vicende più movimentate dei suoi pomeriggi. Mariotto, al contrario, conosce perfettamente il personaggio che interpreta da anni e sa come trasformare una stoccata in spettacolo, anche quando esagera.

Barbara, nel tentativo di restituire il colpo, sembra talvolta cercare nel guardaroba della polemica qualcosa che le stia altrettanto bene. Il risultato, con tutto l’affetto, ricorda un acquisto su uno scaffale di seconda mano. Il capo è firmato, ci piace pure, ma appartiene a una collezione già vista.

Il paradosso è che persino chi in passato criticava severamente Selvaggia Lucarelli potrebbe ritrovarsi a rimpiangerne la presenza. Lucarelli ha sempre mostrato una notevole padronanza dei tempi della polemica televisiva, al punto che certe sue stoccate, un tempo considerate eccessive, oggi potrebbero apparire quasi esercizi di diplomazia.

Barbara D’Urso e il vento contrario: Che tempo che fu

Per anni Barbara D’Urso ha fatto il bello e il cattivo tempo nei pomeriggi Mediaset, dove decideva il clima della giornata e poteva permettersi perfino qualche temporale. Ora che è tornata a occupare uno spazio importante in prima serata, benché forse poco adatto alle sue caratteristiche, sembra ancora alla ricerca del vento favorevole. Capita a chi ha governato a lungo le turbolenze del tubo catodico di trovarsi impreparato quando cambia la pressione.

La Rai, intanto, è rimasta orfana di Fabio Fazio, così come Mediaset ha dovuto rinunciare alla presenza quotidiana di Barbarella. Due vicende differenti, che suggeriscono però un curioso incrocio televisivo. Se la conduttrice dovesse stancarsi delle schermaglie di Ballando, abituata come è a fare il bello e il cattivo tempo, potrebbe considerare un futuro da meteorologa, magari in un programma dal titolo già pronto, in omaggio a quello di Fazio: Che tempo che fu.

Per una professionista abituata a stabilire lei l’alta e la bassa pressione del clima in studio, alle prese con correnti (e non concorrenti) che oggi sembrano soffiare in direzione diversa, sarebbe finalmente un format cucito su misura. Possibilmente da qualcuno diverso da Mariotto.