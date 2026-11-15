Salute

Wegovy in pillole fa perdere il 6% del peso in tre mesi. La nuova frontiera dei farmaci dimagranti

Uno studio su quasi 6mila pazienti conferma l’efficacia della semaglutide orale. Novo Nordisk punta sulla compressa quotidiana, mentre cresce la concorrenza con Mounjaro.

di Nicola Santini - 15 Novembre 2026

La rivoluzione dei farmaci dimagranti potrebbe passare da un gesto molto più semplice di un’iniezione. Una pillola al giorno, da assumere secondo precise indicazioni mediche, e i chili cominciano a scendere. È quanto emerge dai nuovi dati sulla versione orale di Wegovy, il trattamento contro l’obesità sviluppato dalla multinazionale farmaceutica danese Novo Nordisk, che promette di cambiare ulteriormente un mercato già trasformato dall’arrivo dei medicinali di nuova generazione.

Secondo i risultati diffusi da Reuters il 14 novembre 2026, la versione in compresse di Wegovy ha consentito ai pazienti di perdere mediamente il 6,2% del peso corporeo nell’arco di appena tre mesi. Un risultato significativo, soprattutto perché ottenuto attraverso l’osservazione dell’impiego del farmaco nella pratica clinica quotidiana.

Wegovy in pillole, quanto peso si perde in tre mesi?

La ricerca ha preso in esame 5.872 adulti che avevano completato almeno tre mesi di trattamento con semaglutide orale. Il peso medio iniziale dei partecipanti era di circa 103 chilogrammi e la perdita registrata al termine del periodo è stata di 6,3 chili.

Circa il 60% dei pazienti ha raggiunto una riduzione del peso pari almeno al 5%, mentre uno su sei ha superato la soglia del 10%. Tradotto in termini pratici, per una persona che parte da 100 chili significa arrivare mediamente intorno ai 94 dopo dodici settimane.

Numeri che contribuiscono a rafforzare l’interesse per una formulazione destinata a rendere più accessibile, almeno dal punto di vista della somministrazione, una terapia finora associata soprattutto alle iniezioni settimanali.

Come funziona Wegovy orale e cosa cambia rispetto alle iniezioni

Il principio attivo rimane la semaglutide, appartenente alla famiglia degli agonisti del recettore GLP-1. Il farmaco agisce sui meccanismi che regolano l’appetito e il senso di sazietà, contribuendo a ridurre l’assunzione di cibo.

La novità riguarda la formulazione. La compressa viene assunta quotidianamente, mentre la versione iniettabile di Wegovy prevede una somministrazione settimanale.

La differenza potrebbe avere un peso considerevole nelle preferenze dei pazienti, soprattutto tra coloro che guardano con diffidenza agli aghi. La terapia orale richiede tuttavia il rispetto di specifiche modalità di assunzione, fondamentali per garantire un adeguato assorbimento del principio attivo.

I risultati osservati nei primi tre mesi si aggiungono a quelli delle precedenti sperimentazioni cliniche, nelle quali la semaglutide orale aveva mostrato una riduzione del peso vicina al 14% nell’arco di 64 settimane.

Wegovy o Mounjaro, quali sono le differenze?

La partita commerciale e scientifica si gioca soprattutto tra Novo Nordisk ed Eli Lilly, produttrice di Mounjaro, il farmaco a base di tirzepatide che negli ultimi anni ha conquistato una posizione di primo piano nel trattamento dell’obesità e del diabete di tipo 2.

La differenza riguarda il meccanismo d’azione. Wegovy utilizza la semaglutide, che agisce sul recettore GLP-1, mentre Mounjaro interviene su due recettori ormonali, GLP-1 e GIP.

Gli studi clinici hanno documentato risultati importanti per entrambi i principi attivi, ma il dato del 6,2% registrato con Wegovy orale dopo tre mesi va interpretato nel contesto della ricerca da cui proviene. Per stabilire quale trattamento sia più efficace occorrono confronti condotti con criteri omogenei, considerando dosaggi, durata della terapia e caratteristiche dei pazienti.

Farmaci dimagranti, cosa sappiamo sulla sicurezza della pillola

L’entusiasmo per i risultati deve accompagnarsi a una valutazione attenta degli effetti indesiderati. Anche la semaglutide orale può provocare disturbi gastrointestinali, tra cui nausea, vomito e diarrea, soprattutto nelle fasi iniziali del trattamento o durante l’aumento del dosaggio.

La prescrizione richiede una valutazione medica individuale, particolarmente importante per i pazienti che assumono altri medicinali o presentano patologie concomitanti.

Va inoltre ricordato che i risultati appena diffusi derivano da uno studio osservazionale su pazienti che hanno completato tre mesi di trattamento. Questo elemento invita alla prudenza nell’estendere le percentuali all’intera popolazione delle persone con obesità.

La sfida di Novo Nordisk nel mercato mondiale dell’obesità

Per Novo Nordisk la formulazione orale rappresenta anche una scelta industriale strategica. Il mercato dei trattamenti contro l’obesità continua ad attirare investimenti miliardari, alimentando la competizione tra aziende farmaceutiche impegnate a sviluppare terapie sempre più efficaci e pratiche da utilizzare.

La possibilità di sostituire l’iniezione con una compressa potrebbe ampliare l’interesse dei pazienti e modificare le preferenze terapeutiche, anche se disponibilità, prezzi e rimborsabilità continueranno a incidere concretamente sull’accesso alle cure.

Intanto il dato pubblicato da Reuters offre a Novo Nordisk un argomento importante nella competizione con Eli Lilly. Sei chili persi in tre mesi rappresentano un risultato che merita attenzione clinica, mentre resta da verificare quanto la formulazione orale riuscirà a incidere sulle scelte dei medici e sulla continuità delle terapie nel lungo periodo.