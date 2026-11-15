Torino

Casa Tennis: una domenica tra campioni olimpici, storie di sport e racconti di cronaca

di Redazione - 15 Novembre 2026

Una domenica ricca di appuntamenti a Casa Tennis, in piazza Castello, dove prosegue il programma di incontri e racconti nell’ambito delle Nitto ATP Finals. Dalle 15 alle 19 il pubblico potrà assistere a cinque appuntamenti che attraversano il mondo dello sport, intrecciando storie di campioni, imprese olimpiche, letteratura, attualità e intrattenimento.

Si comincia alle 15 con “Gli dèi del tennis – Miti di ieri e di oggi tra letteratura, immagini e racconti di sport”, un incontro con Luca Bottazzi, Paolo Canè e Alessandro Tosi. Un viaggio tra storia e contemporaneità per raccontare come il tennis, già tra Cinquecento e Seicento, fosse entrato nell’immaginario artistico e letterario, fino a diventare protagonista di miti e rappresentazioni. Un percorso che arriverà ai giorni nostri, attraverso le imprese dei grandi campioni, le sfide memorabili e i momenti che hanno fatto la storia di questo sport.

Alle 16 i riflettori si sposteranno sul ghiaccio con Stefania Constantini, protagonista dell’incontro moderato da Alberto Dolfin. Campionessa olimpica di curling a Pechino 2022 e medaglia di bronzo a Milano Cortina 2026 insieme ad Amos Mosaner, Constantini ripercorrerà il proprio percorso sportivo e la crescita di una disciplina che proprio a Torino 2006 conquistò per la prima volta una grande popolarità in Italia. Strategia, precisione, concentrazione e spirito di squadra saranno al centro di un racconto che guarderà anche alla quotidianità di un’atleta e alle sfide che si nascondono dietro i successi.

Alle 17 sarà la volta del nuoto olimpico con Nicolò Martinenghi e Matteo Giunta, protagonisti di “La doppietta d’oro di Parigi”. L’incontro moderato da Alberto Dolfin ripercorrerà il cammino del campione olimpico di Parigi, dalla conquista del titolo ai successivi traguardi europei, soffermandosi anche sul nuovo percorso intrapreso con il tecnico Matteo Giunta. Un dialogo sul rapporto tra atleta e allenatore, sulle motivazioni necessarie per continuare a migliorarsi e sulla capacità di rimettersi in gioco anche dopo aver raggiunto i massimi risultati..

Alle 18 spazio alla cronaca con “Dpen Crimini Live – Ossessione. Quando la mente non si ferma”. Luca Pallavidino, autore del podcast Dpen Crimini, proporrà un viaggio tra sport e cronaca nera, partendo da una parola che accomuna, in modi molto diversi, il mondo dei campioni e quello della criminalità: l’ossessione. Da un lato la disciplina e i rituali che accompagnano i grandi tennisti, dall’altro il confine oltre il quale il bisogno di controllo può trasformarsi in persecuzione e stalking. Un racconto che indaga le diverse direzioni in cui può essere incanalata una delle forze più intense della natura umana.

A chiudere la giornata, alle 19, sarà Martina Tinnirello con “Quando stai?”, un appuntamento tra comicità, emozioni e musica. Attraverso il proprio talento e la capacità di raccontare situazioni nelle quali il pubblico può riconoscersi, l’attrice accompagnerà gli spettatori in un percorso che invita a guardare alle difficoltà con uno sguardo diverso, riscoprendo nella risata e nelle canzoni occasioni di riflessione e condivisione.

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Foto Giorgio Perottino