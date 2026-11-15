Politica

Divieto social agli under 14?

Si muove il Parlamento. La proposta De Poli

di Angelo Vitale - 15 Novembre 2026

Il dibattito sull’accesso dei minori ai social network non si ferma. Il confronto è continuo tra l’esigenza di tutelare i giovanissimi e la ricerca di strumenti legislativi efficaci.

Divieto social agli under 14?

A rilanciare il tema Alberto Stefani, intervenuto a ‘Treviso D’Autore’. Il presidente della Regione Veneto sostiene che «sotto i 14 anni sia necessario vietare l’accesso ai social network, intervenendo con una legge di carattere nazionale».

Stefani ha sottolineato come bambini di 10 o 11 anni non posseggano gli strumenti e la coscienza critica necessari per interpretare correttamente scene di violenza e modelli simili.

E il Parlamento?

Sul piano politico, il confronto si intreccia con l’iter delle varie proposte in campo. Una è quella del senatore Antonio De Poli (Udc).

La proposta intende introdurre un quadro normativo organico. Divieto assoluto di utilizzo sotto i 14 anni e, nella fascia tra i 14 e i 16 anni, accesso subordinato al conseguimento gratuito di un’attestazione di competenza in cittadinanza digitale.

La legge prevede inoltre obblighi stringenti per le piattaforme tech, costrette a garantire verifiche dell’età nel rispetto della privacy. In più, lo stop alla profilazione commerciale e sanzioni fino al 6% del fatturato mondiale.

Attualmente, una proposta di legge che prosegue il proprio percorso nelle commissioni del Senato. Vi si attende il completamento dei pareri tecnici necessari per sbloccare i successivi passaggi dell’iter legislativo.