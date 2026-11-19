Primo Piano

Morto Corrado Augias, addio al grande intellettuale che sapeva anche come essere antipatico

di Nicola Santini - 19 Novembre 2026

Corrado Augias è morto a 91 anni e già si immagina il traffico di aggettivi destinato ad accompagnare il suo funerale mediatico. Colto, raffinato, elegante, autorevole. Tutto vero, per carità, ma terribilmente riduttivo per un uomo che aveva trascorso la vita a cercare parole più precise di quelle che usiamo per sbrigarci.

Augias aveva un difetto imperdonabile per la televisione contemporanea. Pretendeva che il pubblico capisse ed era convinto che ne fosse capace. Mentre il piccolo schermo imparava a trattare gli spettatori come bambini da intrattenere con qualche giocattolo rumoroso, lui continuava a parlare di storia e letteratura con la naturalezza di chi considera la cultura una faccenda domestica, qualcosa che dovrebbe stare nelle nostre case come il tavolo da pranzo.

Corrado Augias, la cultura e quella certa antipatia

Era anche un uomo capace di risultare antipatico e bisogna riconoscere che spesso ci riusciva benissimo. Aveva opinioni nette e quella punta di superiorità che talvolta trasformava il confronto in una lezione impartita dall’alto della cattedra. Negli ultimi anni il suo schierarsi politicamente aveva assunto toni persino troppo compiacenti verso una certa parte, fino a sfiorare quella servilità che mal si addice a un intellettuale della sua statura. Un peccato, perché finiva per inquinare quell’eloquio meraviglioso che lo aveva sempre distinto, piegando la sua straordinaria padronanza della parola alle convenienze della politica.

E poi c’era quella che potremmo chiamare la tentazione dinastica, assai diffusa nei salotti culturali italiani, dove il talento sembra talvolta trovare una strada più agevole quando porta un cognome già conosciuto. Una debolezza tutta umana, sulla quale sarebbe ingeneroso costruire un processo postumo. Anche perché, quando si possiede una cultura come la sua, qualche caduta di stile pesa meno di quanto peserebbe in chi ha fatto della propria mediocrità una carriera. Glielo perdoniamo, dunque, pur conservando il diritto di farglielo notare.

Chi era Corrado Augias e quali programmi ha condotto

Nato a Roma nel 1935, giornalista, scrittore e autore televisivo, aveva attraversato decenni di vita italiana passando dalla carta stampata alla televisione. Con Telefono Giallo aveva raccontato la cronaca lasciando spazio alle domande. Con la sua posta su Repubblica aveva trasformato le lettere dei lettori in occasioni di confronto. Con La Torre di Babele, su La7, aveva continuato a scommettere su una televisione nella quale il pensiero trovava ancora una poltrona disponibile.

La sua eleganza meriterebbe un discorso a parte. Quella fatta di misura, dizione impeccabile e una certa distanza dalle confidenze a buon mercato. Augias apparteneva a una generazione per la quale presentarsi preparati era una forma di rispetto verso chi ascoltava. Anche quando dissentiva, sapeva dare alla polemica una costruzione grammaticale.

Negli ultimi anni aveva parlato pubblicamente della morte, rivendicando il diritto di scegliere sul proprio fine vita. Lo aveva fatto con la lucidità di chi, arrivato a novant’anni, conservava la voglia di discutere persino ciò che gli altri preferiscono affidare al silenzio.

Adesso toccherà ascoltare i ricordi e gli inevitabili omaggi di quanti lo chiameranno maestro. Chissà che qualcuno, fra una commemorazione e l’altra, trovi il tempo di aprire uno dei suoi libri. Augias, probabilmente, avrebbe apprezzato più quello di un lungo applauso televisivo.