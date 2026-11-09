Esteri

Come previsto i macroniani puntano su Lagarde

di Alida Germani - 9 Novembre 2026

L’avevamo previsto in tempi non sospetti e purtroppo ci avevamo preso, a quanto pare. Con la fiducia nel presidente Macron precipitata al 13 per cento, il blocco centrista cerca una via d’uscita in vista delle elezioni del 2027 (nel disperato tentativo di impedire alla Le Pen di andare finalmente all’Eliseo).

E tra i nomi sottoposti agli elettori spunta proprio quello di Christine Lagarde, presidente dimissionaria della Bce. Certo manca ancora la candidatura, ma i tempi sospetti sulle sue dimissioni avvalorano la nostra tesi. Anche perché i centristi di area macroniana vanno giù con il presidente, da Édouard Philippe al 27 per cento a Gabriel Attal che scende al 22. Invece, Lagarde debutta al 27 per cento e conquista il 62 per cento di consenso tra gli elettori di Macron. Questo quando la leader di Rn, Marine Le Pen, resta in testa, al 35 per cento.

Come è noto, la Francia deve fare i conti con deficit elevato, crescita debole e tensioni sul potere d’acquisto. Affidare l’Eliseo a una figura associata alla stretta monetaria della Bce potrebbe sembrare una risposta alla crisi dei conti, ma rischia di avere un costo sociale (e anche in termini di popolarità, ovviamente). Ne sappiamo qualcosa noi italiani, che abbiamo avuto il governo lacrime e sangue di Mario Monti. Ecco, se l’operazione Lagarde serve da un lato a provare a vincere contro la Le Pen e dall’altro a provare a risanare l’economia del Paese, è pur vero che la stessa leader di Rn sa bene che con la ex governatrice della Bce in campo, potrebbe sparare a zero proprio contro l’austerità e i vincoli Ue per guadagnare ulteriore consenso.

PER TUTTE LE NEWS DI ESTERI