Esteri

Egitto, scontro tra due treni a Giza: almeno sette morti e oltre 112 feriti

di Flavia Romani - 9 Novembre 2026

È di almeno sette morti e 112 feriti il bilancio dello scontro tra due treni avvenuto nel sud dell’Egitto, nella zona di al-Ayyat, provincia di Giza, a circa 52 chilometri dal Cairo. Il numero delle vittime è stato riferito dalle autorità, mentre proseguono le operazioni di soccorso e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Scontro tra treni a Giza: cosa è successo

Secondo le prime informazioni diffuse dal ministero dei Trasporti, un convoglio diretto a Fayoum, provincia a sud-ovest della capitale, ha tamponato un altro treno in viaggio verso Assuan, nel sud del Paese. Le Ferrovie nazionali egiziane hanno identificato i due mezzi: il treno numero 134, partito da Giza, e il numero 2010, diretto dal Cairo ad Assuan. La collisione si è verificata tra le stazioni di Kafr Ammar e Al Raqqa.

L’impatto ha provocato il deragliamento e il ribaltamento di quattro vagoni, interrompendo la circolazione ferroviaria sulla linea dell’Alto Egitto in entrambe le direzioni. Le squadre di emergenza sono intervenute sul posto insieme a gru e mezzi speciali per liberare i binari, rimuovere le carrozze danneggiate e consentire il ripristino dei collegamenti.

I soccorsi e l’inchiesta sulle responsabilità

Per gestire l’emergenza sono state mobilitate 52 ambulanze. Il ministro della Salute e della Popolazione, Khaled Abdel-Ghaffar, ha disposto il potenziamento dei servizi sanitari negli ospedali delle province di Giza e Beni Suef, così da garantire assistenza ai feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i funzionari della Protezione sociale e le squadre della Mezzaluna rossa egiziana, incaricati di prestare supporto alle persone coinvolte.

Il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha chiesto alle autorità di avviare un’indagine per chiarire le cause dello scontro e individuare eventuali responsabilità o negligenze. In un messaggio pubblicato su X, il capo dello Stato ha assicurato di seguire personalmente gli sviluppi. Esprimendo cordoglio alle famiglie delle vittime e augurando una pronta guarigione ai feriti.

Aumentano gli indennizzi per le vittime

Sul fronte dei risarcimenti, l’Autorità di vigilanza finanziaria egiziana ha disposto un aumento straordinario degli indennizzi, portandoli da 30mila a 50mila sterline egiziane, equivalenti a circa 500-830 euro. Il consorzio assicurativo che gestisce i rischi legati alle ferrovie e alla metropolitana dovrà accelerare le procedure di pagamento. Il contributo è previsto per i familiari delle persone decedute e per chi abbia riportato un’invalidità totale permanente.