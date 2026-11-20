Tangentopoli, in un libro la “verità” di De Lorenzo
Una personale contro-narrazione documentata di una delle stagioni più controverse della storia italiana
A trentaquattro anni da Tangentopoli, l’ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo rompe il silenzio con il libro autobiografico “La verità è figlia del tempo. Quel che resta di Tangentopoli” edito da Rubbettino.
Tangentopoli? La verità di De Lorenzo
Nel volume offre una personale contro-narrazione documentata di una delle stagioni più controverse della storia italiana. De Lorenzo ripercorre un’odissea giudiziaria e mediatica segnata da cifre impressionanti. «Quarantotto procedimenti penali, ottocento udienze, una sola condanna… Invece vi racconto la quotidianità di un periodo storico in cui l’assurdità era diventata normalità».
L’unica condanna definitiva ha riguardato i finanziamenti al Partito Liberale Italiano, senza alcun arricchimento personale dell’autore.
E tutte le accuse?
Sulle altre pesanti accuse – dal voto di scambio all’aumento dei prezzi dei farmaci, fino alla vicenda del sangue infetto –, archiviazioni e assoluzioni con formula piena, I fatti hanno smentito – rileva – la gogna mediatica dell’epoca.
Il caso del sangue infetto, infatti, riguardava infezioni tra il 1985 e il 1988. Anni, fu accertato, antecedenti al suo insediamento al ministero dal luglio 1989 al 1993.
Cosa pensa ora De Lorenzo? “Rifarei tutto”
Guardando al passato, il bilancio di De Lorenzo resta fermo, pur ammettendo l’unico errore politico. «Ho iniziato questo libro con una risposta certa: rifarei tutto. Nonostante tutto. Eviterei certamente di farmi carico dei finanziamenti per il partito, che all’epoca sembravano una consuetudine della politica».
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