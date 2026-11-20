Politica

La resa dei conti sull’egemonia culturale, da Gentile a Rauti

di Alessandro Scipioni - 20 Novembre 2026

Le schermaglie parlamentari sull’assassinio di Giovanni Gentile mostrano, al di là delle cronache immediate e degli accenti polemici, un nodo irrisolto che attraversa la storia culturale del Paese. Ogni volta che il dibattito tocca la figura del filosofo, o altre stagioni e personalità riconducibili alla destra, da chi ha operato sul piano istituzionale e accademico fino a voci come quella di Pino Rauti, sembra riaprirsi non soltanto una ferita del passato, ma una vera e propria linea di faglia sul presente.

Il punto essenziale non risiede semplicemente nella fatica di fare i conti con le pagine più dolorose della storia del Novecento, bensì nella resistenza a collocare su uno stesso piano di legittimità intellettuale ciò che esce dal perimetro consueto. Riconoscere il peso speculativo di Gentile, o il ruolo che egli svolse nel preservare e strutturare istituzioni, studi e spazi del sapere italiano anche in tempi difficili, significherebbe ammettere che l’eredità culturale della nazione è più composita di quanto una narrazione univoca voglia concedere. Eppure, proprio questo riconoscimento viene percepito come una gravissima minaccia, perché equivarrebbe a incrinare un primato costruito nel tempo verso a sinistra nel campo culturale e a restituire pari cittadinanza, e pari dignità, ad una tradizione cui si continua a riservare la condizione di figura subalterna, quasi dovesse restare per divina volontà relegata ai margini.

Egemonia culturale e ortodossia: il coraggio che manca alla destra

L’egemonia culturale della sinistra non si può insediare in questo paese, salvo aprire una vera e propria guerra civile. In questa dinamica si avverte una rigidità profonda, una forma di pressione simbolica che difende con tenacia l’esclusività del proprio dominio culturale. L’ortodossia, quando pretende di essere l’unico metro del merito e della memoria, finisce per esercitare una forza tutt’altro che neutra. Non si limita a custodire un’identità, ma tenta di fissare gerarchie immutabili tra chi ha diritto a un pieno statuto intellettuale e chi deve accontentarsi di un posto secondario. Tollerato esclusivamente entro certi limiti.

E se c’è una cosa che rimprovero alla destra è la mancanza di coraggio su questo terreno. Oggi abbiamo visto qualche sprazzo di dignità con la mostra per Pino Rauti e con la difesa della dignità intellettuale di Giovanni Gentile. E vorrei vedere la destra continuare a procedere su questa via. Vorrei che oltre a film sulla vita di Berlinguer, la destra si preoccupasse di produrne uno sulla vita di Giorgio Almirante. Senza preoccuparsi delle polemiche, tanto le polemiche le faranno sempre e comunque.

Pluralismo e memoria: la storia non ha un solo proprietario

Vorrei vedere una destra che lascia stare la sindrome di Gianfranco Fini. Ossia quella resa culturale per cui bisogna dare ragione alla sinistra, su valori e temi etici in primis, per sentirsi dire bravo. Alla destra non deve fregare niente del plauso della sinistra deve fare il suo percorso. Vorrei che non fosse più un tabù parlare di figure come Marcello Gallian, Giano Accame, Carlo Delacroix, Berto Ricci, Leo Longanesi. Vorrei che si facesse una pernacchia a chi sbeffeggia Montanelli. E non dovrebbe essere solo Travaglio a difenderlo. Ed in questo io non auspico un’egemonia culturale di destra. Io auspico pluralismo. Io auspico che non si abbia più paura di confrontarsi con la sinistra. Che non si riconosca il ruolo di detentore del primato della verità a qualcuno, prescindendo dal ragionamento e dalla discussione.

Oggi in Italia non c’è vivacità, pluralismo nel panorama culturale. Oggi la storia resta proprietà esclusiva di una parte. Ben inteso la parte che neanche era maggioritaria nella Resistenza ma che ha egemonizzato tutta la resistenza. Non bisogna dimenticare che molti antifascisti, Montanelli in primis, condannarono l’omicidio di Giovanni Gentile.

Finché la memoria storica resterà prigioniera di questo recinto, ogni richiamo a figure scomode o non allineate continuerà a suonare come una provocazione intollerabile. Superare quella soglia non chiede di cancellare le differenze né di smarrire il senso critico, ma di accettare che la ricchezza e le contraddizioni della cultura italiana non appartengono a un solo proprietario.

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