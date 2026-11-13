Economia

Bilancio, Confcommercio: “Sostenere i consumi”

L'analisi di Prampolini dopo l'incontro di oggi col governo, la manovra vista dai commercianti

di Giovanni Vasso - 13 Novembre 2026

Il bilancio di Confcommercio dopo l’incontro col governo sulla Manovra è positivo anche se resta qualcosa da fare. In particolar modo sull’energia. Donatella Prampolini, vicepresidente dell’organizzazione, ha fatto il punto della situazione dopo la riunione tra l’esecutivo e le parti sociali a proposito della legge di Bilancio. E ha spiegato: “La manovra di bilancio va nella giusta direzione ed accoglie diverse nostre proposte, come la riduzione dell’Irpef per il ceto medio che, però, bisogna rendere strutturale, la detassazione degli aumenti contrattuali, nonché la proroga della tassazione agevolata per il lavoro notturno e festivo e del trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore del turismo”.

Manovra, l’analisi di Confcommercio

Prampolini ha poi giudicato in maniera positiva anche altre delle misure previste nella Legge di Bilancio: “Bene anche gli incentivi all’occupazione giovanile secondo il principio più assumi meno paghi. Ma occorre fare di più per sostenere i consumi, a partire dalla detassazione delle tredicesime mensilità per i redditi più bassi”. Eccolo, dunque, il busillis. La chiave di volta sta tutta nei consumi. La spesa degli italiani deve tornare a crescere se si vuole ambire a rilanciare e a sostenere l’economia in un momento difficile come questo. Questa, dunque, è l’obiettivo numero uno da conseguire.

Contrasto alla desertificazione

Prampolini ha poi commentato le norme sulla cedolare secca per sostenere i negozi e ostacolare il fenomeno della desertificazione commerciale. “Se si vuole davvero dare una prima risposta all’annoso fenomeno della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in particolar modo, dei centri storici – è necessario che il regime agevolato sia vincolato alla condizione che il proprietario concordi, contrattualmente, in favore del conduttore una riduzione del canone di locazione”. Una modifica che potrebbe rendere ancora più efficace l’iniziativa del governo. Ma non è tutto. “Infine – ha proseguito Prampolini -, occorre ridurre i costi dell’energia, che continuano a pesare sui bilanci familiari e sulla competitività delle imprese, in particolare quelle dei trasporti e degli altri settori del terziario di mercato”.

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