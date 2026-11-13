Cultura & Spettacolo

Sinner, l’acqua cheta che fa girare la testa alle belle donne

di Nicola Santini - 13 Novembre 2026

Jannik Sinner ha l’aria del bravo ragazzo che va a dormire presto, mangia sano e considera una trasgressione concedersi una seconda porzione di pasta. Educato, riservato, sempre misurato, sembra uscito dal manuale del fidanzato ideale che le mamme vorrebbero presentare alle figlie. Eppure, a giudicare dalle indiscrezioni che periodicamente lo riguardano, anche il nostro campione avrebbe un certo talento nel movimentare le cronache rosa. Del resto, l’acqua cheta, come insegnavano le nonne, può riservare parecchie sorprese.

L’ultima porta il nome di Marialuisa Jacobelli, avvenente giornalista sportiva, figlia del noto Xavier, che secondo alcune indiscrezioni avrebbe incontrato Sinner in un lussuoso albergo milanese. A lanciare il pettegolezzo è stato Gabriele Parpiglia, mentre il Palazzo Parigi di Milano sarebbe stato teatro del presunto appuntamento. Naturalmente, per il momento siamo nel campo delle voci, perché fotografie compromettenti e dichiarazioni dei diretti interessati latitano. Ma tanto è bastato per mandare in fibrillazione gli appassionati di gossip, che davanti a un campione così riservato si accontenterebbero persino di sapere con chi prende il caffè.

Il bello è che Jannik, con quella faccia da primo della classe, sembra avere un curriculum sentimentale decisamente più vivace della sua espressione abituale. Dopo la storia con Maria Braccini, quella con la collega Anna Kalinskaya e il legame con la modella danese Laila Hasanovic, sul quale circolano adesso voci di crisi, ecco spuntare un altro nome femminile.

Le regine, insomma, cambiano posizione sulla scacchiera, mentre il re continua a fissare la pallina con l’aria di chi pensa esclusivamente al prossimo servizio.

Naturalmente, frequentare una bella donna sarebbe perfettamente compatibile con la disciplina di un atleta. E Sinner, che sul campo sa essere spietato, nella vita privata ha sempre difeso gelosamente il proprio riserbo. Forse è proprio questo a renderlo così appetibile per il gossip. Più lui tace, più gli altri fantasticano.

Quanto alla Jacobelli, che di fascino ne ha da vendere e di sport se ne intende, sarebbe certamente un’avversaria interessante anche fuori dal rettangolo di gioco. Per sapere se tra i due sia davvero scattata una scintilla servirà qualche elemento in più.

Nel frattempo, viene da sorridere pensando che il ragazzo tutto allenamenti, riposo e buone abitudini potrebbe avere una vita sentimentale assai più movimentata di quella che lascia immaginare.

E pensare che, a guardarlo, gli si darebbe al massimo il permesso di uscire fino alle dieci.

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