Cronaca

La “famiglia nel bosco”, una nuova sentenza e un nuovo stop

Nessun rientro immediato dei figli a casa con i genitori, rimane in piedi il graduale percorso di incontri già stabilito

di Elizabeth Costello - 13 Novembre 2026

La complessa e tormentata vicenda giudiziaria della “famiglia nel bosco” di Palmoli in provincia di Chieti, si arricchisce di un nuovo e travagliato capitolo che ne allunga ulteriormente il percorso burocratico.

La famiglia nel bosco, un altro rallentamento

La Corte di Appello dell’Aquila ha infatti deciso di rigettare il reclamo presentato dai genitori, la famiglia Birmingham Trevallion, contro le precedenti determinazioni stabilite dal Tribunale per i Minorenni.

I genitori dei tre bambini avevano formalmente impugnato la decisione che aveva disposto l’affidamento dei figli a una struttura protetta, misura in vigore fin dal novembre del 2025.

Attraverso il loro legale, l’avvocato Simone Pillon, la coppia aveva richiesto l’immediato e completo ricongiungimento familiare. Ciò, unitamente al formale riconoscimento del progetto educativo basato sull’istruzione parentale.

Ciò nonostante, i giudici della Corte abruzzese hanno scelto di confermare la piena validità della Consulenza Tecnica d’Ufficio e di convalidare la decisione di primo grado in ogni sua parte.

La decisione

Nel respingere le rimostranze della famiglia, i magistrati d’appello hanno disatteso le argomentazioni difensive. Riguardavano i rischi per la salute psicofisica dei minori legati al soggiorno nella casa famiglia e il diritto dei genitori di scegliere liberamente l’indirizzo scolastico dei figli.

Inoltre, la difesa ha evidenziato come la pronuncia non abbia considerato adeguatamente i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità. Stabiliscono la natura strettamente residuale del collocamento extrafamiliare e l’obbligo di precisarne nettamente i limiti temporali.

Su questi e su altri nodi della sentenza, l’avvocato Pillon ha annunciato l’imminente presentazione del ricorso in Cassazione .

E ora?

Resta tuttavia salvaguardato l’aspetto umano della vicenda. La Corte ha confermato la continuità del piano di rientro graduale già attivo. I piccoli continuano a vivere con immensa gioia – viene fatto sapere – i fine settimana e le visite infrasettimanali con i genitori. Con la speranza di vedere presto realizzato il tanto desiderato ritorno definitivo a casa.