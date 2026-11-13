Tecnologia

Tre genitori su dieci temono il sorpasso del chatbot. Ma la porta l’abbiamo aperta tutti noi

Genitori, figli e intelligenza artificiale: la ricerca Samsung-Toluna con Jonas Ets ha delineato dei dati preoccupanti in ambito di intelligenza artificiale e genitorialità

di Priscilla Rucco - 13 Novembre 2026

Nel nostro Paese, tre genitori su dieci temono di perdere il proprio posto accanto ai figli, soprattutto se adolescenti. Ad alimentare tale teoria, nei loro timori, non sarebbe la frequentazione di amicizie sbagliate né il troppo utilizzo dei social, ma un chatbot. È uno dei dati più tristi ed inquietanti emersi dall’indagine promossa da Samsung Electronics Italia e realizzata dall’istituto Toluna, con la collaborazione di Jonas Ets, l’associazione fondata dallo psicoanalista Massimo Recalcati.

Il campione preso in considerazione conta oltre mille madri e padri di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni, e il quadro che ne esce merita ben più di una riflessione.

Un confidente sempre connesso che non giudica

Secondo quanto riferito dai genitori, un adolescente su cinque si rivolge già all’intelligenza artificiale per le domande che non osa rivolgere agli adulti. Il 61% la usa per i compiti, il 44% per consigli pratici e il 12% come uno spazio in cui rifugiarsi, sfogarsi e parlare delle proprie emozioni e delle preoccupazioni. Più della metà degli intervistati (il 55%) vede nell’Ia un’opportunità e un pericolo allo stesso tempo, mentre il 30% si dice molto o totalmente preoccupato che, davanti ad un problema, i figli scelgano l’intelligenza artificiale anziché la madre, il padre o comunque una persona in carne ed ossa.

Quasi un genitore su due ammette che le emozioni e le esperienze vissute in rete sono più difficili da decifrare rispetto a quelle della vita reale. Inoltre, la conoscenza del mondo digitale dei propri figli sembrerebbe assottigliarsi con l’età: se il 59% dei genitori di ragazzi di 12-13 anni sa bene quali piattaforme frequentino, la quota scende al 40% quando i figli hanno 16-17 anni. La percentuale dei genitori a conoscenza dei contatti online dei figli passa invece dal 49% al 25%.

Il 68% ritiene poi che il web possa ingigantire fragilità che sono già presenti o crearne di nuove. Eppure il ruolo genitoriale non è stato abbandonato: le risposte evidenziano che l’87% si sente pronto ad accompagnare i propri figli nelle difficoltà emotive e relazionali. A cambiare è piuttosto il terreno delle confidenze: il 60% racconta che i ragazzi parlano volentieri della propria giornata offline, ma appena il 42% lo fa per ciò che accade in rete.

Tutto è cominciato con le favole

Viene però da chiedersi di che cosa ci si stupisca ora. Per anni abbiamo affidato agli assistenti vocali – ad Alexa e ai suoi simili – perfino la fiaba della buonanotte: quell’appuntamento fatto di voce, pause e di carezze con cui ogni genitore costruiva un legame vero e solido. Lo abbiamo fatto per stanchezza, per comodità, a volte per sentirci moderni o, forse, per avere più tempo per noi.

Quei bambini, cresciuti chiedendo una storia ad un altoparlante, oggi sono adolescenti che chiedono consiglio ad un chatbot. Non è un tradimento della tecnologia ai nostri danni, bensì la conseguenza logica di una delega iniziata molto tempo prima, che adesso presenta il conto.

Franz Russo – esperto di social media e intelligenza artificiale – interpellato dall’Ansa, ha osservato che per un ragazzo può risultare più semplice confidarsi con un sistema sempre disponibile e non giudicante.

La sicurezza è in bilico?

Negli Stati Uniti il serrato dibattito sui cosiddetti “chatbot da compagnia” è aperto da lungo tempo, e l’American Psychological Association e l’American Academy of Pediatrics hanno messo in guardia contro l’attaccamento affettivo agli algoritmi.

A settembre la società indipendente Vals AI ha pubblicato uno studio su 648 conversazioni simulate tra adolescenti e chatbot. Nel 27,5% dei casi è emerso almeno un errore su uno dei controlli di sicurezza più seri, spesso non alla prima risposta ma più avanti nello scambio.

Un secondo test – diffuso a ottobre su 18 modelli – ha rilevato almeno una falla nel 54% delle conversazioni condotte senza istruzioni specifiche per i minori.

La presenza

Da questi dati emerger che il 45% dei genitori vorrebbe strumenti migliori per riconoscere i segnali di disagio nei ragazzi. Per Anastasia Buda, che in Samsung Electronics Italia guida la comunicazione interna e le politiche ESG, i numeri rivelano che essere connessi non basta, e che nessuna applicazione potrà mai restituire ciò che si è scelto di delegare all’Ia.

Lo sintetizza senza giri di parole anche Massimo Recalcati: “I giovani non chiedono adulti perfetti né controlli sempre più sofisticati”. Ricercano, invece, presenza, ascolto, limiti e fiducia. In una parola, chiedono di non essere lasciati soli con chatbot che rispondono a tutto ma non sanno nulla di loro.

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