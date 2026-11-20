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A che punto sono le trattative per il rinnovo del contratto dei bancari?

L'incontro tra sindacati e Abi, i banchieri aspettano la Manovra

di Pietro Pertosa - 20 Novembre 2026

Proseguono le trattative per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari. Ma l’Abi ha messo subito le cose in chiaro. Fino a che non si avrà chiarezza sulla Manovra, e quindi sul contributo richiesto alle banche e (soprattutto…) sul futuro dello spalmacrediti sul Superbonus, non si potrà capire lo scenario entro cui sarà possibile muoversi. Perché, è evidente, c’è pure il capitolo del risiko bancario, con il gran ballo degli sportelli (e del loro futuro), a gravare sui negoziati. Un atto di chiarezza, che però non risolvere il nodo. I bancari vogliono certezze.

A che punto sono le trattative per il rinnovo del contratto dei bancari

Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, ha apprezzato l’apertura di Abi. “Abbiamo apprezzato la chiarezza con cui l’Abi ha finalmente rappresentato il contesto nel quale si sta svolgendo il negoziato. Per la prima volta sono state spiegate esplicitamente le ragioni del rallentamento della trattativa, legate al confronto con il governo sulla legge di bilancio e al risiko bancario. È una rappresentazione complessivamente veritiera, ma che comporta una grande responsabilità”, ha detto. Augurandosi che “una volta superate queste condizioni, non potranno essere invocate ulteriori ragioni, soprattutto economiche, per rinviare la conclusione del contratto nazionale”.

“Rispetto mostrato dovrà essere ricambiato”

Sileoni ha poi aggiunto di attendersi un comportamento di rispetto dai banchieri. “Il rispetto che oggi dimostriamo nei confronti delle posizioni dell’Abi dovrà essere ricambiato e lo misureremo sui risultati. Il contratto – dice il rappresentante dei bancari – è scaduto da diversi mesi e il tempo trascorso dovrà essere riconosciuto ai lavoratori attraverso gli arretrati”. E quindi spiega. “Restano centrali la parte economica, la riduzione dell’orario di lavoro e le principali richieste normative della piattaforma sindacale anche attraverso una condivisione della tenuta occupazionale del settore Le difficoltà rappresentate dall’Abi sono reali e le rispettiamo, anche se non condividiamo che possano giustificare un rallentamento della trattativa”.

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