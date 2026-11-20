Cronaca

Il Sambucone era curativo, la cocaina un po’ meno. Arrestato il re di TikTok

di Nicola Santini - 20 Novembre 2026

Il Sambucone Molinari sarà pure curativo, come ripete da tempo ai suoi 220mila follower, ma per i guai giudiziari servirà probabilmente qualcosa di più efficace. Massimo Visconti, 57 anni, personaggio romano diventato celebre su TikTok grazie a un tormentone dedicato alla sambuca, è finito agli arresti insieme alla moglie e al figlio di 26 anni. L’accusa è quella di spaccio di sostanze stupefacenti. E stavolta, a giudicare da quello che hanno trovato gli agenti, il materiale per diventare virali era decisamente abbondante.

Nell’appartamento popolare di Casal Bruciato, quartiere della periferia orientale di Roma, la polizia ha sequestrato oltre mezzo chilo di droga tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a più di 9mila euro in contanti. Una scoperta che ha trasformato il protagonista di video piuttosto pittoreschi in un nome della cronaca giudiziaria.

Chi è Massimo Visconti, il tiktoker del Sambucone Molinari curativo

Chi frequenta certi angoli di TikTok lo conosce bene. Massimo Visconti, conosciuto anche come Visconti69, ha costruito la propria popolarità con video casalinghi, una voce roca e un personaggio decisamente sopra le righe. Gli occhiali chiari, gli accessori vistosi e una certa disinvoltura davanti alla telecamera hanno fatto il resto.

Il suo marchio di fabbrica è diventato il celebre «Sambucone Molinari curativo», ripetuto fino a conquistare un pubblico di circa 220mila follower. Un successo nato da quella particolare fauna digitale nella quale basta un’espressione sufficientemente assurda per ritrovarsi improvvisamente famosi.

Poi è arrivata la polizia.

La droga nel congelatore e i soldi sequestrati

L’operazione è partita da un controllo nel quartiere. Gli agenti hanno osservato il figlio ventiseienne di Visconti uscire dall’abitazione con un comportamento ritenuto sospetto. Fermato, il giovane è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti cocaina.

A quel punto gli investigatori hanno deciso di perquisire l’appartamento, scoprendo una quantità di stupefacenti ben superiore a quella rinvenuta addosso al ragazzo.

Parte della droga era custodita nel congelatore. Altre dosi erano state sistemate nelle tasche dei giubbotti appesi in soggiorno, mentre alcuni mobili presentavano doppi fondi. Persino una confezione di cracker era stata utilizzata come nascondiglio.

Sulla scrivania, secondo la ricostruzione degli investigatori, si trovava il materiale necessario al confezionamento delle dosi. Una sistemazione domestica che gli agenti hanno interpretato come una struttura destinata alla preparazione e alla custodia degli stupefacenti.

Che cosa è successo dopo l’arresto di Massimo Visconti

Per i tre familiari sono scattati gli arresti, successivamente convalidati dall’autorità giudiziaria. Le misure cautelari, tuttavia, sono differenti.

Il figlio ventiseienne è stato trasferito in carcere, mentre per Massimo Visconti e la moglie il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le singole posizioni dovranno essere accertate nel corso del procedimento.

Intanto la vicenda ha fatto rapidamente il giro dei social, dove il personaggio del Sambucone era già diventato una piccola celebrità del trash digitale.

La faccenda presenta anche un curioso risvolto domestico. Per anni Visconti ha intrattenuto il pubblico decantando le presunte virtù curative della sambuca. Adesso si scopre che, secondo gli investigatori, nel congelatore di casa trovavano posto prodotti di tutt’altra natura. Quanto alla scatola dei cracker, sarebbe interessante conoscere la reazione di chi avesse cercato uno spuntino.

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