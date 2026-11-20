Economia

Sanità, associazioni di categoria in agitazione: “A rischio imprese italiane, Terzo settore e continuità delle cure”

Legge concorrenza: l'appello per tutela del pluralismo sanitario

di Redazione - 20 Novembre 2026

Dal mondo della sanità arriva un appello al Governo e al Parlamento per salvaguardare il pluralismo dell’offerta sanitaria e la continuità delle cure, perché la riforma introdotta dal Governo Draghi rischia di destabilizzare il sistema sanitario e sociosanitario. Il correttivo presentato dalla maggioranza restituisce centralità alla qualità delle cure, alla continuità assistenziale e alla tutela dell’intero tessuto imprenditoriale sanitario e sociosanitario italiano, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, alle cooperative sociali e agli enti non profit, compresi quelli di ispirazione religiosa.

A sostegno degli emendamenti alla legge annuale per il mercato e la concorrenza interviene un ampio fronte di organizzazioni rappresentative della sanità privata accreditata e del comparto sociosanitario italiano: CONF SALUTE Healthcare -Nazionale, UNEBA – Nazionale, ACOP – Nazionale, ConfSalute Confcommercio Salute Sanità e Cura – Nazionale, Federazione Sanitá della Confederazione ASSO – Nazionale, FEDER SBV – Nazionale, UAP – Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, FENASCOP – Nazionale, CONFSALUTE ACOP – Nazionale, ARIS – Nazionale, ANFAS – Nazionale, URIPA – Nazionale, AGCI – Nazionale, ANSDIPP – Nazionale, CONF SALUTE Healthcare Sicilia, Unindustria Sanità Lazio, Comparto regionale sociosanitario di Confindustria Sicilia, Confindustria Puglia, Confindustria sanità Sardegna, Confindustria medio adriatico sezione sanità, Confindustria sanità Marche, Confindustria Puglia, Confindustria sanità Campania, Confindustria sanità Calabria, AIOP – Sicilia, ACOP – Sicilia, CIMEST – Sicilia, AIOP – Puglia, AIOP – Calabria, AIOP – Abruzzo, AGCI – Sicilia, URIPA Veneto, SAMOT ETS., Confindustria sezione sanità Catania, Confederazione Cifa Trapani.

Un sistema che, secondo i dati delle organizzazioni e le stime dei comparti rappresentati, esprime una rete di almeno 17.000 strutture e presidi sanitari e sociosanitari tra sanitario ospedaliero/ospedali, cliniche, poliambulatori, ambulatori, rsa, cta, ex art 26, centri diurni, laboratori analisi e laboratori di diagnostica per immagini, 150.000 posti letto ospedalieri e residenziali, più di 150 milioni di prestazioni annue. Una rappresentanza di rilevante peso economico, occupazionale e assistenziale che richiama l’attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di salvaguardare il pluralismo imprenditoriale e sociale, i posti di lavoro e la continuità delle cure.

Le associazioni di categoria rappresentative del settore sanitario e sociosanitario privato accreditato esprimono pieno sostegno all’emendamento presentato dalla maggioranza nell’ambito dell’esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Si tratta di un intervento correttivo necessario rispetto a una riforma profondamente sbagliata, introdotta durante il Governo Draghi con la legge n. 118/2022, che ha esteso al sistema sanitario e sociosanitario una logica di competizione periodica incompatibile con le peculiarità dell’assistenza sanitaria.

È opportuno ricordare che la direttiva europea 2006/123/CE (direttiva Bolkestein), esclude espressamente i servizi sanitari e sociosanitari dal proprio ambito di applicazione. Una scelta non casuale, che riconosce la specificità di un settore nel quale la tutela della salute, la sicurezza dei pazienti e la continuità delle cure non possono essere subordinate alle dinamiche del mercato.

Mentre il legislatore europeo ha opportunamente riconosciuto la peculiarità dei servizi sanitari, l’Italia ha compiuto nel 2022, durante il Governo Draghi, una scelta di segno diverso, introducendo un sistema generalizzato di selezione periodica degli erogatori privati accreditati. Una scelta che appare singolare se confrontata con quella di altri importanti Stati membri, quali Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Svezia, nei quali l’esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva è stata recepita senza che ciò comportasse l’adozione di un identico modello nazionale di competizione periodica sui rapporti contrattuali con gli erogatori sanitari e sociosanitari.

L’introduzione delle procedure concorrenziali nella sanità italiana deriva dunque da una precisa scelta legislativa nazionale, successivamente inserita nel percorso di attuazione degli impegni del PNRR, e non da un obbligo imposto dalla direttiva Bolkestein.

L’applicazione indiscriminata di gare periodiche rischierebbe di produrre effetti distorsivi sull’intero sistema: instabilità degli erogatori, interruzione dei percorsi terapeutici, dumping sociale, concentrazione dell’offerta nelle mani di pochi grandi conglomerati sanitari e finanziari e progressiva desertificazione sanitaria dei territori meno remunerativi, messa in crisi delle reti di assistenza territoriale fondate sull’integrazione tra interventi sanitari, sociosanitari e sociali e sulle relazioni di cura e non certo sulla vendita concorrenziale di prestazioni, con la morte del welfare comunitario e generativo e dell’assistenza di prossimità. Particolare attenzione merita, inoltre, la tutela dei lavoratori.

Sebbene la normativa vigente richiami espressamente la salvaguardia dei livelli occupazionali, tale previsione potrebbe non essere sufficiente a scongiurare gli effetti di un’eccessiva concentrazione del mercato.

L’affermazione di grandi aggregazioni sanitarie sovranazionali, sostenute da holding finanziarie, fondi di private equity e piattaforme di acquisizione e consolidamento, orientate a perseguire economie di scala, potrebbe infatti favorire processi di accorpamento delle strutture sanitarie e di centralizzazione dei servizi, con il rischio di ridimensionamento dei presìdi territoriali, soprattutto nelle aree interne. Tali riorganizzazioni potrebbero inoltre comportare trasferimenti del personale verso sedi distanti dagli attuali luoghi di lavoro, con ricadute sulle condizioni lavorative, sulla stabilità delle équipe assistenziali e sulla vita familiare.

La tutela dell’occupazione non può, pertanto, esaurirsi nella mera conservazione del numero dei posti di lavoro, ma deve comprendere anche la salvaguardia della distribuzione territoriale, delle condizioni di impiego e della continuità dei rapporti professionali con i pazienti. Tali conseguenze interesserebbero l’intero sistema degli erogatori sanitari italiani, indipendentemente dalla loro dimensione e natura giuridica.

Particolarmente esposte sarebbero le micro, piccole e medie imprese, che costituiscono insieme, oltre il 99% del tessuto imprenditoriale, nonché le cooperative sociali e gli enti non profit, tra cui anche enti religiosi, che rappresentano un presidio fondamentale dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale. I criteri premiali originariamente previsti, valorizzando volumi produttivi, dimensioni organizzative e capacità economico-finanziarie, rischiano di favorire strutturalmente le grandi aggregazioni societarie sovranazionali, le holding d’investimento e le piattaforme di acquisizione sostenute da fondi finanziari, a discapito delle imprese italiane e del terzo settore.

Un processo di concentrazione che potrebbe determinare la perdita di imprenditorialità locale, del patrimonio di solidarietà del terzo settore, occupazione qualificata e ricchezza reinvestita nei territori, favorendo il trasferimento all’estero degli utili prodotti nel nostro Paese.

Una disciplina così concepita rischia, paradossalmente, di assumere il sapore di una vera e propria svendita promozionale del patrimonio sanitario e sociosanitario italiano, offrendo ai grandi conglomerati operanti su scala europea, ai fondi di private equity e alle piattaforme di acquisizione seriale l’opportunità di sottrarre al SSN quote crescenti di prestazioni e servizi, mercificate e messe a concorrenza sul mercato, a discapito delle strutture private accreditate, soprattutto imprese piccole e medie e terzo settore.

Il rischio è che, anziché favorire una concorrenza equilibrata, si finisca per accelerare la concentrazione del settore e impoverire il tessuto economico e sociale dei territori. In gioco c’è la sopravvivenza del SSN, che da servizio pubblico ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà e copertura universale del servizio – e per questo dalla stessa Ue sottratto alla concorrenza – rischia di divenire mero mercato di vendita di prestazioni in balia della forza concorrenziale dei fondi d’investimento e delle grandi concentrazioni societarie e finanziarie sovranazionali.

L’emendamento interviene proprio per scongiurare questi rischi, sostituendo la prevalenza di parametri quantitativi e dimensionali con criteri fondati sulla qualità effettiva delle prestazioni, sugli esiti clinico-assistenziali, sull’appropriatezza delle cure, sulla sicurezza dei pazienti e sull’adeguatezza delle risorse professionali, sul radicamento territoriale.

Non si tratta, dunque, di abbassare gli standard, ma di innalzarli, premiando chi assicura concretamente le migliori prestazioni, indipendentemente dalla dimensione aziendale. Anche la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica risponde a un principio di equilibrio: aprire il mercato per soddisfare i nuovi fabbisogni assistenziali individuati dalla programmazione sanitaria e riassegnare le prestazioni nei casi di gravi inadempienze accertate, salvaguardando nel contempo la continuità degli accordi con gli operatori che mantengono i requisiti di accreditamento e rispettano gli standard di qualità.

La sanità, del resto, non è un mercato qualsiasi. Il rapporto fiduciario tra paziente ed équipe curante, la stabilità dei percorsi terapeutici e la continuità assistenziale costituiscono elementi essenziali del diritto alla salute, soprattutto per i più fragili. Sottoporre periodicamente l’intero sistema a una possibile sostituzione degli erogatori significa introdurre un fattore permanente di incertezza o in un settore che richiede stabilità e responsabilità.

Per queste ragioni, le associazioni di categoria ritengono che l’emendamento rappresenti un importante atto di responsabilità politica e istituzionale. Si tratta di un intervento che restituisce certezza alla tutela della salute, salvaguarda la continuità assistenziale e introduce un’apertura regolamentata del mercato, nel rispetto della programmazione e della qualità delle prestazioni. È questa la prospettiva che deve guidare il legislatore, in coerenza con l’esigenza di stabilità e protezione dei pazienti.

Alla luce della gravità delle criticità evidenziate, le associazioni promotrici dichiarano lo stato di agitazione delle categorie rappresentate, esprimendo forte preoccupazione per le possibili ripercussioni della riforma sulla tenuta del sistema sanitario e sociosanitario nazionale, sulla sopravvivenza delle imprese e degli enti del Terzo settore, sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e sulla continuità assistenziale.

Rivolgono pertanto un appello urgente al Governo e al Parlamento affinché intervengano tempestivamente, riservandosi, in assenza di risposte concrete, di promuovere ulteriori iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione istituzionale su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto dei diritti dei pazienti e della continuità delle cure.

In questa prospettiva, le associazioni promotrici rivolgono anche un appello alle organizzazioni sindacali affinché si uniscano a questa iniziativa e contribuiscano, nel rispetto delle rispettive autonomie, a un’azione comune per la salvaguardia dell’occupazione, delle condizioni di lavoro e della stabilità territoriale delle sedi lavorative.

La difesa dei lavoratori e quella della rete sanitaria territoriale rappresentano interessi connessi, che richiedono un confronto condiviso tra rappresentanze datoriali e sindacali, nell’interesse dei dipendenti, dei pazienti e delle comunità. Non un privilegio per pochi, ma una garanzia per i cittadini, per i lavoratori e per il pluralismo del sistema sanitario e sociosanitario nazionale.

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