Attualità

L’Odissea di Leilani il Mediterraneo racconta le sue ferite

di Nicola Santini - 20 Novembre 2026

Il viaggio di Ulisse torna a vivere nel Mediterraneo contemporaneo, dove le creature mitologiche hanno lasciato il posto a minacce assai più concrete, dal cambiamento climatico allo spopolamento delle isole. Dal oggi arriva su RaiPlay “L’Odissea di Leilani – Il destino delle Isole Minori”, un documentario che prende ispirazione dal poema di Omero per raccontare la bellezza e le contraddizioni di alcuni dei territori più affascinanti e vulnerabili d’Italia.

Protagonista è Leilani Portesan, giovane viaggiatrice che salpa in barca a vela dall’Isola d’Elba accompagnata dalla biologa marina Elena Principato. La rotta attraversa alcune delle isole minori italiane, dal Giglio a Ustica, passando per Linosa fino alle Tremiti, seguendo un itinerario nel quale la scoperta dei luoghi si intreccia con quella delle persone che li abitano.

Il racconto affronta questioni che riguardano da vicino il futuro del Mediterraneo. Le difficoltà di chi vive sulle isole durante l’inverno, la progressiva scomparsa delle tradizioni marinare e gli effetti del riscaldamento globale diventano materia di confronto con gli abitanti, custodi di un patrimonio culturale e ambientale spesso trascurato.

Tra navigazioni e incontri, Leilani affronta anche un percorso personale di crescita, mentre il mare diventa il filo conduttore di una narrazione che recupera il fascino dell’avventura per interrogarsi sul destino di questi territori.

Original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, il documentario è prodotto da Lab Communication, con la regia di Fabio Forcellino e Ignazio Caccamo.

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