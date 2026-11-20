L'Identità Rosa

Marianna Manduca, il debito dello Stato con i suoi figli

Un femminicidio, 12 denunce e tredici anni per avere giustizia.

di Angelica Luna - 20 Novembre 2026

Il 3 ottobre 2007, in una strada di Palagonia, nel Catanese, Marianna Manduca, 32 anni, fu uccisa a coltellate dal marito Saverio Nolfo – da cui si stava separando – davanti al padre e ad alcuni passanti. Non fu un impulso. Nei mesi precedenti la donna si era rivolta dodici volte alla Procura di Caltagirone, denunciando minacce e violenze. Nessuno dispose una perquisizione né il sequestro dell’arma con cui l’uomo la minacciava. Nolfo è stato poi condannato con il rito abbreviato a 21 anni di reclusione. In quegli anni l’Italia non aveva ancora una legge sugli orfani di femminicidio, arrivata soltanto nel gennaio 2018.

Il risarcimento revocato

Marianna lasciò tre figli piccoli. Li accolse il cugino Carmelo Calì, che con la moglie Paola li adottò e li crebbe a Senigallia, accanto ai propri due figli. Per cinque anni, su consiglio degli psicologi, ai bambini fu detto che la madre era morta in un incidente.

Fu lui ad avviare – in nome dei ragazzi – la causa civile contro lo Stato per le omissioni dei magistrati. Un percorso complesso fin dall’inizio. Nel 2015 la Cassazione dovette intervenire una prima volta perché il ricorso, inizialmente, era stato dichiarato inammissibile.

Nel giugno 2017 il Tribunale civile di Messina gli diede ragione e condannò la Presidenza del Consiglio a versare circa 259 mila euro per danno patrimoniale. Il governo dell’epoca pagò, ma presentò comunque appello, sostenendo che i pm avessero agito con gli strumenti allora disponibili.

Il 19 marzo 2019 la Corte d’appello di Messina ribaltò la decisione: l’inerzia della Procura -secondo i giudici – non sarebbe bastata da sola a determinare la morte della donna. Gli orfani avrebbero dovuto restituire una somma già destinata al loro futuro. La sentenza suscitò una indignazione trasversale, perché sembrava dire alle donne che denunciare non servisse.

L’epilogo

L’8 aprile 2020 la terza sezione civile della Cassazione accolse il ricorso della famiglia, assistita dall’avvocato Alfredo Galasso, rimproverando ai giudici d’appello una lettura frammentata dei fatti e un ragionamento contraddittorio sul nesso causale, e rinviò il caso alla Corte d’appello di Catanzaro.

Prima del nuovo giudizio, il 25 novembre 2020, Giornata contro la violenza sulle donne, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciò un accordo transattivo: i ragazzi avrebbero conservato la somma e ottenuto un ulteriore risarcimento per il danno non patrimoniale. Alla loro storia si è ispirato il film “I nostri figli”, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, trasmesso da Rai1 nel 2018 e seguito da oltre cinque milioni di spettatori. Oggi i tre fratelli sono adulti e hanno proseguito gli studi universitari grazie agli zii. Resta però la domanda che oggi come allora è la stessa: quante denunce servono perché lo Stato protegga davvero chi chiede aiuto?

PER TUTTE LE NEWS DE L’IDENTITA’ ROSA