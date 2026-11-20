Esteri

Haiti, blitz a Port-au-Prince: uccisi 34 membri di una gang

Bruxelles ha recentemente inserito quattro gang haitiane nella lista nera per gravi violazioni dei diritti umani

di Ernesto Ferrante - 20 Novembre 2026

Le forze di sicurezza haitiane hanno inflitto uno dei colpi più duri degli ultimi mesi alle organizzazioni criminali che controllano ampie porzioni di Port-au-Prince. In un’operazione condotta nel quartiere di Martissant, nel settore meridionale della capitale, la Polizia nazionale di Haiti ha annunciato l’uccisione di 34 presunti membri di una banda armata durante un blitz contro una base riconducibile al capo gang Renel Destina, noto come “Ti Lapli”.

Secondo le autorità, l’intervento ha preso di mira una delle roccaforti del gruppo Gran Ravine, formazione criminale che da anni esercita un controllo capillare su Martissant, area strategica che collega Port-au-Prince alle regioni meridionali del Paese. Testimoni hanno riferito di forti esplosioni e intensi scontri a fuoco, mentre sui social diffusi dalla polizia sono comparsi video di veicoli blindati impegnati nell’operazione. L’azione si inserisce in una più ampia offensiva contro le gang che stanno soffocando Haiti. Secondo dati delle Nazioni Unite, la violenza armata continua a provocare migliaia di vittime ogni anno, mentre vaste aree della capitale restano sotto il controllo di gruppi criminali responsabili di omicidi, rapimenti, stupri ed estorsioni.

Il ruolo delle truppe salvadoregne e la stretta dell’Unione europea

L’operazione arriva mentre cresce il coinvolgimento del Salvador nella crisi haitiana. Il presidente Nayib Bukele ha dispiegato oltre 2.000 soldati nel Paese caraibico, sostenendo le iniziative contro le bande armate che negli ultimi anni hanno progressivamente eroso il controllo dello Stato su interi quartieri della capitale. Le autorità haitiane hanno accolto favorevolmente il supporto salvadoregno, considerato da molti un fattore decisivo nella nuova fase offensiva contro i gruppi criminali.

Sul fronte diplomatico, lunedì il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di inserire quattro organizzazioni criminali haitiane nel regime globale di sanzioni per violazioni dei diritti umani: “5 Segond”, “Gran Ravine”, “400 Mawozo” e “Krazé Baryè”. Bruxelles accusa i gruppi di omicidi, rapimenti, violenze sessuali, reclutamento di minori, attacchi contro infrastrutture sanitarie e ostacolo agli aiuti umanitari. Nel caso di Gran Ravine, il Consiglio Ue richiama esplicitamente la leadership di Renel Destina, alias “Ti Lapli”, indicato come responsabile di azioni che hanno provocato morti civili, sfollamenti di massa e l’interruzione di servizi essenziali.

Le misure prevedono il congelamento dei beni e il divieto di ingresso o transito nel territorio dell’Unione europea. Inoltre, cittadini e imprese europee non potranno mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti sanzionati. Con questo nuovo pacchetto, le restrizioni europee per violazioni dei diritti umani si applicano complessivamente a 152 persone e 49 entità nel mondo.

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