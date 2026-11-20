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Pensioni militari, dopo il Siap ecco i dubbi del Siam: “Rischio disuguaglianze”

L'analisi del sindacato dei militari dell'Aeronautica

di Paolo Diacono - 20 Novembre 2026

Dopo il Siap, anche il sindacato dell’Aeronautica militare sollevano dubbi e perplessità in merito alle novità in materia di pensioni. L’analisi di Alfio Messina, segretario generale del Siam, il sindacato dell’aeronautica militare, sottolinea e condivide i nodi già rilevati da Giuseppe Tiani a proposito delle misure sulla previdenza dedicata previste dalla bozza di emendamento governativo alla Legge di Bilancio 2027. Il tema centrale rimane sempre lo stesso: la decisione di posporre l’applicazione dei criteri più favorevoli solo a favore di chi andrà in pensione dal 1° gennaio prossimo.

L’analisi del Siam, i dubbi sulle pensioni

“Accogliamo favorevolmente l’attenzione finalmente riservata alla previdenza dedicata, una battaglia che portiamo avanti da anni per riconoscere concretamente la specificità del servizio militare anche sotto il profilo pensionistico. Tuttavia, non possiamo condividere una soluzione che, prevedendo l’applicazione dei coefficienti di trasformazione più favorevoli soltanto per le cessazioni dal 1° gennaio 2027, rischia di introdurre nuove disparità tra il personale che ha servito lo Stato nelle medesime condizioni”, ha affermato Alfio Messina, Segretario Generale del Siam. Il sindacato, infatti, ha ricordato che la normativa sulla previdenza dedicata individua nel 1° gennaio 2022 il riferimento temporale per l’introduzione delle misure di perequazione previdenziale. L’eventuale esclusione del personale cessato dal servizio tra il 2022 e il 2026 rappresenterebbe pertanto una criticità che merita un intervento correttivo. Un nodo già sollevato anche dal Siap.

Rischio disuguaglianze

Messina ha poi proseguito spiegando che il problema sta nel pericolo di far insorgere disuguaglianze “Una riforma nata per riconoscere la specificità del servizio non può creare nuove disuguaglianze”. Pertanto, spiega il segretario del Siam, “condividiamo quindi l’appello rivolto dal SIAP al Governo e al Parlamento affinché, durante l’iter della Legge di Bilancio, vengano individuate soluzioni capaci di tutelare anche il personale cessato negli anni precedenti, nel rispetto delle diverse condizioni previdenziali e degli istituti specifici del comparto militare”. Il Siam, difatti, sottolinea la necessità che le nuove disposizioni garantiscano piena tutela al personale di tutte le Forze armate, tenendo conto delle peculiarità dell’ausiliaria, del moltiplicatore e delle differenti modalità di cessazione dal servizio.

“Una risposta strutturale”

Messina, dunque, fa il punto e chiede interventi. “Non servono interventi parziali, ma una risposta strutturale, accompagnata da risorse certe e adeguate, che garantisca un trattamento pensionistico dignitoso a tutto il personale in uniforme, con particolare attenzione a chi ricade nel sistema misto e alle generazioni più giovani soggette al regime interamente contributivo”. Il Siam promette di vigilare con molta attenzione. E promette di sostenere “ogni iniziativa finalizzata a garantire equità previdenziale, riconoscimento della specificità militare e tutela concreta dei diritti del personale”.

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