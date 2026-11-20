Cronaca

La truffa sui fondi Covid e sugli ambulatori fantasma

Non si ferma la catena di indagini che rivelano il dietro le quinte dell'emergenza sanitaria

di Dave Hill Cirio - 20 Novembre 2026

Truffa Covid, ammonta a oltre 3 milioni di euro il danno erariale contestato dalla magistratura contabile partenopea al termine delle indagini condotte dal Gruppo della Guardia di Finanza di Avellino. La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha emesso atti di citazione in giudizio nei confronti di cinque persone, tra cui due commercialisti. I fatti coinvolgono quattro società, ritenute responsabili di un articolato sistema fraudolento legato all’indebita percezione di contributi pubblici.

Truffe Covid: ci risiamo?

L’attività investigativa, sviluppata nell’ambito delle operazioni “Sostegno” e “Garanzia” e coordinate dalla Procura della Repubblica irpina, aveva già portato tra ottobre 2023 e marzo 2024 a una svolta. Allora, in esecuzione misure cautelari per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Dalle verifiche delle Fiamme Gialle sono emersi poi due principali filoni d’inchiesta.

Il primo, incentrato sull’indebito incasso di sussidi destinati a fronteggiare la crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19. In particolare, legati ai Decreti Sostegni.

Attraverso bilanci e dichiarazioni fiscali falsificate, quattro imprese avrebbero attestato cali di fatturato in realtà inesistenti. Così, provocando un danno per le casse statali pari a 1.190.968 euro.

Cosa erano gli “ambulatori fantasma”?

Il secondo filone d’indagine ha invece svelato una truffa legata alla presentazione di un progetto per la realizzazione di ambulatori sanitari mobili.

L’iniziativa, ammessa a un finanziamento pubblico garantito dallo Stato nella misura dell’80%, si è rivelata del tutto fittizia. Le strutture sanitarie non sono mai state realizzate, causando un ulteriore danno erariale quantificato in 1.894.552 euro.

La parola, nuovamente ai giudici della Corte dei conti. Dovranno valutare la responsabilità amministrativo-contabile dei soggetti citati e il recupero delle somme sottratte alla collettività.