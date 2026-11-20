Cronaca

Scacco alla banda dei portavalori: tre arresti a Brindisi

Inchiodati dalle indagini, la banda litigò per la spartizione del bottino da 37mila euro

di Martino Tursi - 20 Novembre 2026

Scacco alla banda dei portavalori: tre arresti a Brindisi. Elicotteri in volo per braccare e arrestare i banditi che a luglio dell’anno scorso rapinarono un blindato involandosi con un bottino da 37mila euro. In azione i carabinieri della compagnia del centro pugliese, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Carabinieri Puglia di Amendola (Foggia) e del 6 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, dell’aliquota di primo intervento di Brindisi. In campo anche i cani poliziotto delle unità dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Modugno (Bari) e Tito (Potenza).

Scacco alla banda dei portavalori: tre arresti a Brindisi

La rapina si verificò nella mattinata del 12 luglio del 2025. In a ridosso del centro cittadino, a via Rossini nel comune di San Pietro Vernotico. I vigilantes stavano prelevando gli incassi di un supermercato del posto quando furono oggetto di un vero e proprio assalto. La banda dei portavalori entrò in azione. In due, armati di fucili a canne mozze, minacciarono le guardie giurate, sottraendo a una di loro pure un’arma di ordinanza. Poi misero le mani sul bottino. Più di 37mila euro. L’autista del blindato, però, provò a bloccare la fuga dei banditi, occupando con il mezzo la carreggiata. I criminali spararono dei colpi di fucile e si guadagnarono una via di fuga. Fino all’alba di questa mattina.

Le accuse e le indagini

Il primo presunto membro della banda dei portavalori era stato già arrestato. Il 13 novembre del 2025, a tradirlo le immagini della videosorveglianza. Grazie a cui gli inquirenti sono riusciti a ricostruire cosa accadde durante e subito dopo il colpo. Tra le altre cose, fu simulato il furto di un’auto da parte di una donna ritenuta, invece, complice della gang. La loro base era a Cellino San Marco, in un garage della zona. In cui vennero nascoste mezzi, armi e denaro. La banda, dopo il colpo, registrò momenti di tensione per la spartizione del bottino. Tra le altre cose finite sotto sequestro, pure 11mila euro in contanti custoditi all’interno di una rudimentale cassetta di sicurezza allestita proprio presso il box.