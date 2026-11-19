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Ottimismo ufficiale, ma restano le difficoltà. Panama attacca

di Askanews - 19 Novembre 2026

Antalya, 19 nov. (askanews) – Ultime ore per la COP31 di Antalya e le delegazioni partecipanti cercano di raggiungere quell’accordo di vasta portata che da più parti è invocato ed è auspicato da milioni di persone in tutto il mondo. Ma lo scenario è molto complesso e le divisioni, soprattutto in tema di combustibili fossili, restano profonde. Nonostante ciò, però, il presidente dalla Conferenza ONU e ministro turco dell’ambiente Murat Kurum continua a professare ottimismo. “Ci stiamo impegnando per raggiungere un consenso, un’intesa – ha dichiarato – e vogliamo lanciare da Antalya un messaggio positivo al mondo intero. Qui stiamo tenendo un forum in cui tutti parlano con assoluta franchezza. In definitiva, ciò che conta maggiormente sono i risultati che otterremo, il messaggio che trasmetteremo al mondo e i passi che seguiranno”.

La questione di fondo che abbraccia tutto il discorso della crisi climatica, alla fine, è però una sola: quella, per dirla con Friederike Otto, dell’ingiustizia climatica, ossia il modello ereditato dal Colonialismo, di aver nazioni ricche che sfruttano le risorse e fanno pagare le conseguenze alle nazioni più povere. E dalla conferenza di Antalya si sono alzate voci molto critiche, come quella del ministro dell’Ambiente di Panama, Juan Carlos Navarro: “Faremo sempre del nostro meglio – ha detto – e lotteremo fino alla morte per riuscire a salvare il nostro pianeta e la natura. Ma è davvero sconfortante constatare i livelli di ipocrisia, inazione e anarchia in cui è sprofondata questa COP. Un esercizio di futilità e ipocrisia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ralph Regenvanu , ministro dell’Ambiente di Vanuatu, uno dei Paesi più esposti alle catastrofiche conseguenze del surriscaldamento globale. “È necessaria una riforma del processo delle COP – ha dichiarato -. Dobbiamo impedire che un ristretto gruppo di Stati blocchi il progresso e l’ambizione a scapito di tutti gli altri. È esattamente ciò che accade sempre durante le COP; e questo non avviene soltanto nell’ambito della UNFCCC, ma in tutti i processi multilaterali”.

La questione del multilateralismo, ovviamente ritorna, ed è parte del lavoro dei cronisti osservare che questa sempre meno si concilia con la versione dell’iper capitalismo che oggi governa il mondo e determina le politiche delle nazioni. Ma l’ottimismo almeno della volontà induce a non smettere di sperare in un accordo che possa avere un impatto.