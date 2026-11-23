Cronaca

Roma, bomba carta davanti frutteria a San Basilio

Si tratta dell'ennesima esplosione registrata a Roma negli ultimi mesi

di Enzo Ricci - 23 Novembre 2026

Una bomba carta è esplosa la notte scorsa davanti a una frutteria in via Ratto delle Sabine, nel quartiere San Basilio, a Roma. Numerose chiamate sono arrivate alla polizia intorno all’1.30 da residenti che avevano sentito il boato. Sul posto la scientifica per i rilievi. La bomba ha danneggiato la serranda della frutteria e parte di un negozio vicino. Si tratta dell’ennesima esplosione registrata a Roma negli ultimi mesi. La squadra mobile indaga sul caso.

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