Esteri

La frontiera fragile delle criptovalute: l’assedio alla finanza digitale

Strumenti finanziari presentati come innovativi e sicuri dipendono spesso da procedure esposte a errori umani

di Ernesto Ferrante - 23 Novembre 2026

Il mondo delle criptovalute, nato sotto il segno della decentralizzazione e della sicurezza tecnologica, si scopre sempre più esposto al rischio della vulnerabilità delle persone e delle piattaforme che custodiscono patrimoni miliardari. L’ultimo allarme è arrivato dagli Stati Uniti. Secondo l’Fbi, hacker legati alla presidenza nordcoreana hanno sottratto oltre 400 milioni di dollari in criptovalute negli ultimi diciotto mesi attraverso una sofisticata operazione di manipolazione audiovisiva denominata “FaceStealer”. Il meccanismo è tanto semplice quanto insidioso. Attraverso inviti a videoconferenze apparentemente autentiche, identità digitali contraffatte, volti riprodotti con l’intelligenza artificiale e falsi messaggi di errore, si inducono le vittime a installare software malevoli. Una volta penetrati nei computer, i criminali possono sottrarre credenziali, impossessarsi di portafogli digitali e utilizzare i contatti delle persone compromesse per ampliare la rete delle vittime.

L’attacco a Binance

Non si tratta di episodi isolati. Washington ha attribuito a un altro gruppo di hacker nordcoreani, identificato come “TraderTraitor”, il colossale attacco contro Binance del 29 ottobre scorso, dal quale sarebbero stati sottratti oltre sei miliardi di dollari. Due operazioni distinte, ma accomunate dalla capacità di colpire un settore nel quale la velocità delle transazioni e la dimensione internazionale degli operatori rendono particolarmente difficile recuperare i capitali una volta dispersi.

Le falle della catena

Il problema chiama direttamente in causa anche l’affidabilità degli exchange, gli intermediari attraverso cui milioni di investitori acquistano, vendono e custodiscono attività digitali. La blockchain può garantire la tracciabilità delle operazioni, però non rende inviolabili i sistemi informatici che gestiscono le chiavi di accesso, i prelievi e i portafogli delle piattaforme. È qui che si concentra una delle contraddizioni del mercato. Strumenti finanziari presentati come innovativi e sicuri dipendono spesso da infrastrutture tecnologiche e procedure organizzative esposte a errori umani, intrusioni e concentrazioni di rischio.

L’importanza delle misure preventive

Le risposte, intanto, cominciano a delinearsi. Nel caso Binance, le autorità statunitensi hanno collaborato con gli operatori del settore per congelare oltre 2,7 miliardi di dollari di fondi sottratti. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre ottenuto l’autorizzazione giudiziaria a sequestrare o vincolare più di 1,2 miliardi. Sul fronte FaceStealer, l’Fbi ha disattivato infrastrutture informatiche utilizzate dagli aggressori e sequestrato oltre 900 registrazioni realizzate attraverso le webcam delle vittime. Sono misure importanti, ma prevalentemente successive all’attacco.

La vera sfida è rafforzare l’autenticazione degli accessi, separare i fondi custoditi offline da quelli disponibili per le transazioni e introdurre controlli multipli sui trasferimenti. La promessa di un’economia digitale senza confini non può tradursi in un sistema senza responsabilità.

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