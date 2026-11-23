Paura per Paredes, svenuto in diretta tv VIDEO
Il drammatico episodio al termine della finale di Copa Sudamericana
Frame di Leandro Paredes svenuto in diretta tv all'Estadio Metropolitano di Barranquilla, in Colombia (da video X)
Una notte di trionfo trasformatasi all’improvviso in dramma: Leandro Paredes, ex centrocampista di Roma e Juventus e capitano del Boca Juniors, svenuto in diretta tv.
Cosa è successo a Paredes?
Il pubblico ha vissuto attimi di forte apprensione al termine della finale di Copa Sudamericana. Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atlético Mineiro a Barranquilla, il calciatore stava rilasciando un’intervista in diretta televisiva ai microfoni di DSports. All’improvviso, ha perso conoscenza, accasciandosi a terra davanti alle telecamere.
Il giornalista Marcelo Benedetto ha tentato di sorreggerlo prima del tempestivo intervento dei soccorsi. A pesare in modo determinante sono state le condizioni climatiche estreme. Allo stadio circa 30°C con percepita vicina ai 39°C e altissima umidità.
Paredes era infatti già stato sostituito al 58′ minuto per forti vertigini e spossatezza.
Gli accertamenti: ora come sta?
Trasportato precauzionalmente in una clinica locale per accertamenti, il centrocampista si è fortunatamente ripreso. Poi ha raggiunto la squadra in hotel.
Sui social ha infine tranquillizzato tutti smorzando la tensione con ironia. “Grazie a tutti – ha scritto -, è stato solo un capogiro per i troppi giri di campo tutti insieme!”. La grande paura ha lascia così spazio al meritato festeggiamento.
Il video
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