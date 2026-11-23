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Paura per Paredes, svenuto in diretta tv VIDEO

Il drammatico episodio al termine della finale di Copa Sudamericana

di Daniel Walker - 23 Novembre 2026

Frame di Leandro Paredes svenuto in diretta tv all'Estadio Metropolitano di Barranquilla, in Colombia (da video X)

Una notte di trionfo trasformatasi all’improvviso in dramma: Leandro Paredes, ex centrocampista di Roma e Juventus e capitano del Boca Juniors, svenuto in diretta tv.

Frame di Leandro Paredes svenuto in diretta tv all’Estadio Metropolitano di Barranquilla, in Colombia (video da X)

Cosa è successo a Paredes?

Il pubblico ha vissuto attimi di forte apprensione al termine della finale di Copa Sudamericana. Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Atlético Mineiro a Barranquilla, il calciatore stava rilasciando un’intervista in diretta televisiva ai microfoni di DSports. All’improvviso, ha perso conoscenza, accasciandosi a terra davanti alle telecamere.

Il giornalista Marcelo Benedetto ha tentato di sorreggerlo prima del tempestivo intervento dei soccorsi. A pesare in modo determinante sono state le condizioni climatiche estreme. Allo stadio circa 30°C con percepita vicina ai 39°C e altissima umidità.

Paredes era infatti già stato sostituito al 58′ minuto per forti vertigini e spossatezza.

Gli accertamenti: ora come sta?

Trasportato precauzionalmente in una clinica locale per accertamenti, il centrocampista si è fortunatamente ripreso. Poi ha raggiunto la squadra in hotel.

Sui social ha infine tranquillizzato tutti smorzando la tensione con ironia. “Grazie a tutti – ha scritto -, è stato solo un capogiro per i troppi giri di campo tutti insieme!”. La grande paura ha lascia così spazio al meritato festeggiamento.