Economia

Cosa resterà del Pnrr oltre la retorica del Sud che corre

Dalle promesse alla realtà: un'analisi che adesso diventa necessaria

di Giovanni Vasso - 11 Novembre 2026

Il Pnrr è agli sgoccioli e, presto, quella pioggia di denari europei dovrà essere (in gran parte) restituita a Bruxelles. Coi tassi che, grazie alle crisi internazionali e ai falchi della Bce, son saliti in maniera spaventosa. È giunto il tempo di chiedersi se ne sia valsa la pena. Intendiamoci, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha consentito tanti investimenti e, di fatto, ha tenuto a galla il Paese in tempi economicamente non proprio entusiasmanti. Ora, però, si avvicina la fine. Ed è giusto iniziare pure a fare i conti col Piano.

Sud e Pnrr, cosa ci dicono i numeri

I dati del nuovo Rapporto Svimez arrivano precisi e puntuali. Il Sud, tra il 2021 e il 2025, ha corso: cumulativamente il prodotto interno lordo meridionale è salito del 9,5% mentre il resto del Paese è cresciuto di meno. Il Centro-Nord s’è fermato al 6,6% e la media nazionale non va oltre il 7,2%. Sembrerebbe un primo successo. E, sicuramente, lo è. Lo sarebbe pure se fossero più rispondenti al vero le stime, più modeste, di Confindustria, secondo cui la crescita non andrebbe oltre l’8,3%. Il dato, infatti, stinge rispetto a quanto ci si attendeva appena cinque anni fa. Era la primavera del 2021, l’approvazione definitiva del piano italiano sarebbe arrivata solo a luglio. L’allora Ministero del Sud, sulla base dei dati del Mef, promise che con l’applicazione del Pnrr, il Pil del Sud sarebbe salito, in termini assoluti, del 24% rispetto ai valori registrati nel 2020. È evidente che siamo molto lontani.

Che occupazione è salita?

Il Pil è salito e ha fatto aumentare pure l’occupazione. Certo. Secondo Svimez ci sono 643mila posti di lavoro in più rispetto a cinque anni fa. Benissimo. Peccato, però, che si registrino appena 70mila nuovi impiegati al di sotto dei 35anni. In una macroregione da cui si continua a fuggire: sono stati 154mila (più del doppio…) i ragazzi tra i 24 e i 35 anni che se ne sono andati al Nord, a “sostituire” i loro coetanei che, invece, hanno lasciato l’Italia per andarsene all’estero. Svimez ha stimato che in termini di investimenti universitari, il Sud è in rosso per 135 miliardi. A voler essere cattivi, e letterali, molti di più rispetto agli 82 miliardi che il Piano ha riservato per il Mezzogiorno. In termini di retribuzioni, poi, le paghe reali al Sud sono calate molto più che altrove (-9,9% rispetto al 7,2% nazionale e allo 0,6% dell’area euro). Ribassi reali che insistono, va da sé, su paghe già strutturalmente inferiori. Lavorare, al Sud più che altrove in Italia, non basta a salvarsi dal rischio di esclusione sociale. Un laureato che resta al Sud guadagna, se tutto va bene, 1.748 euro al mese. Un coetaneo in Europa non prende meno di 2.850 euro. Addirittura il 19,5% degli occupati meridionali vive in famiglie a rischio povertà contro un tasso per il Centro-Nord, nettamente inferiore, al 6,8 per cento.

Un’analisi che diventa necessaria

Si tratta, per dirla in altri termini, di un esercito composto da 1,2 milioni di persone. In pratica, un lavoratore povero su due, in Italia, vive al Sud. Meglio, poi, stendere un velo sull’occupazione femminile (40,7%) che al Sud rimane ben al di sotto rispetto alle medie nazionali (58%) e comunitarie (71,3%). L’eredità del Pnrr rimarrà in una più veloce risposta della pubblica amministrazione alle sollecitazioni, dicono gli esperti. Intanto, per il 2027, il Mezzogiorno (+0,5%) tornerà immediatamente a crescere meno del resto del Paese (0,6%). Ciò non vuol dire che il Piano non sia servito a nulla. Anzi. Ma un’analisi dei costi e benefici, a consuntivo del Pnrr (ora che i denari vanno restituiti), si impone. Per capire cosa ha funzionato e cosa no. Oltre le facili fanfare, che servono davvero a poco.

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