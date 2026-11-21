Attualità

Costa Concordia, perché Schettino torna libero?

Ha trascorso nove anni in detenzione dopo la tragedia del 2012

di Giorgio Brescia - 21 Novembre 2026

Dopo oltre nove anni trascorsi nel carcere romano di Rebibbia dove era entrato nel maggio del 2017, l’ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino è tornato in libertà. Poco prima delle 20 di ieri sera Schettino ha lasciato l’istituto di pena a seguito della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che gli ha concesso l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Perché Schettino esce dal carcere?

La misura alternativa, prevista dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario, consente di scontare la pena residua all’esterno tramite un programma rieducativo. . Il provvedimento non cancella la condanna definitiva a 16 anni e un mese di reclusione per il naufragio della Costa Concordia. E arriva dopo un esame rigoroso della condotta e del percorso rieducativo, valutato “estremamente positivo” dagli operatori penitenziari.

Come dichiarato dalla sua legale, l’avvocata Francesca Carnicelli, sussistevano tutti i requisiti per la concessione della misura.

Cosa successe il 13 novembre di quattordici anni fa?

La vicenda giudiziaria si lega alla tragica notte del 13 gennaio 2012. Durante il passaggio ravvicinato all’isola del Giglio per il celebre ‘inchino’, la nave con oltre 4.200 persone a bordo urtò gli scogli delle Scole alle 21:45:07.

L’impatto aprì un enorme squarcio nella fiancata, provocando la morte di 32 persone.

Le indagini della Procura di Grosseto evidenziarono la gravità della manovra iniziale, unita a pesanti ritardi e omissioni nella gestione dell’emergenza e dei soccorsi.

Ora, per l’ex comandante si chiude la detenzione in cella e si apre la fase del reinserimento sociale controllato.