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Formula 1, Antonelli il più veloce ma la pole è di Verstappen. Orario e dove vedere la gara del Gp di Las Vegas

Antonelli domina le qualifiche del GP di Las Vegas, ma una penalità di cinque posizioni lo fa scivolare al sesto posto. Verstappen partirà davanti a Russell e Norris. Deludono le Ferrari, eliminate entrambe in Q2

di Lino Sasso - 21 Novembre 2026

Kimi Antonelli è il più veloce nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, ma a conquistare la pole position è Max Verstappen. Il pilota italiano della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo assoluto in 1:33.893, confermando ancora una volta il suo straordinario talento. A impedirgli di partire davanti a tutti sarà però una penalità di cinque posizioni in griglia, inflitta per la sostituzione del motore della sua monoposto.

Il giovane campione del mondo scatterà quindi dalla sesta casella e sarà chiamato a una gara in rimonta sul circuito cittadino di Las Vegas. Una situazione che potrebbe rendere ancora più spettacolare la corsa, considerando il passo mostrato dalla Mercedes durante le qualifiche.

Verstappen conquista la pole

Ad approfittare della penalizzazione di Antonelli è Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha fermato il cronometro sull’1:34.151, con un ritardo di 258 millesimi rispetto al miglior tempo dell’italiano.

L’olandese partirà così dalla prima posizione, con l’obiettivo di conquistare una nuova vittoria sul tracciato americano. Accanto a lui, in prima fila, ci sarà George Russell, protagonista di una buona prestazione con l’altra Mercedes.

Terza posizione per Lando Norris, che con la McLaren proverà a inserirsi nella lotta per il successo. Alle sue spalle scatterà Isack Hadjar, quarto con la seconda Red Bull.

Tra le sorprese delle qualifiche del GP di Las Vegas spicca Arvid Lindblad, capace di conquistare il quinto tempo con la Racing Bulls. Alle spalle dei primi cinque scatterà dunque Andrea Kimi Antonelli, seguito da Liam Lawson con la Racing Bulls. Ottava e nona posizione per le Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto, mentre Leclerc completa la top ten.

Qualifiche da dimenticare per le Ferrari

Il bilancio delle qualifiche è infatti decisamente negativo per la Ferrari, protagonista di qualifiche particolarmente complicate.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton non sono riusciti a superare il taglio della Q2, confermando le difficoltà delle monoposto di Maranello sul circuito cittadino americano.

Il monegasco ha ottenuto il decimo posto in griglia, mentre il sette volte campione del mondo britannico dovrà accontentarsi dell’undicesima posizione.

Un risultato deludente per la Scuderia, che non è riuscita a trovare la competitività necessaria per confrontarsi con le vetture di vertice. Le difficoltà emerse nelle qualifiche rischiano ora di condizionare anche la gara, nella quale Leclerc e Hamilton saranno costretti a recuperare terreno.

Orario e dove vedere il GP di Las Vegas

La gara si annuncia particolarmente interessante soprattutto per la sfida tra Verstappen e le Mercedes. Russell avrà l’opportunità di attaccare immediatamente l’olandese, mentre Antonelli dovrà cercare di recuperare le posizioni perse a causa della penalità.

I semafori si spegneranno alle 5 ore italiane di domenica e la gara trasmessa in diretta su Sky Sport F1, mentre su TV8 sarà fruibile in differita alle 18. Agli stessi orari sarà possibile guardare la gara anche in streaming sulle rispettive piattaforme SkyGo, Now e Tv8.it.

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