Attualità

Un Paese che cerca lavoratori ma non costruisce lavoro

La risposta non può essere l'assistenza: servono formazione, investimenti e opportunità concrete

di Loretta Cardoni - 21 Novembre 2026

C’è un paradosso che racconta più di molte analisi sul futuro italiano: mentre migliaia di giovani qualificati lasciano il Paese alla ricerca di opportunità migliori, l’Italia continua ad avere bisogno di lavoratori e competenze provenienti dall’estero.

Intanto cresce una generazione di ragazzi di origine straniera, nata o cresciuta qui, che studia, lavora e cerca il proprio posto nella società. Due fenomeni che procedono parallelamente e che pongono una domanda scomoda: che cosa non funziona in un Paese che fatica a trattenere i talenti che forma e a valorizzare quelli che arrivano?

I numeri sono difficili da ignorare. Secondo l’OCSE, tra il 2011 e il 2024 circa il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il Paese. Tra chi parte, la quota dei laureati è arrivata al 50%, contro un terzo di dieci anni prima. Non si tratta soltanto di mobilità internazionale, ma di una perdita di capitale umano nel quale l’Italia ha investito risorse pubbliche, istruzione e formazione.

Il confronto europeo rende il quadro ancora più evidente. Nel 2025 il tasso di occupazione dei giovani tra 20 e 34 anni che avevano recentemente concluso un percorso di istruzione era del 71,8% in Italia, contro l’83% della media europea. In Germania raggiungeva il 90,6%. Anche sul livello di istruzione terziaria il divario è significativo: nel 2025 soltanto il 22,3% degli italiani tra 25 e 64 anni possedeva una laurea o un titolo equivalente, contro il 36,9% della media europea, il 44,9% della Francia e il 42,4% della Spagna. Non è soltanto una questione di occupazione.

È anche una questione di prospettive economiche. L’OCSE evidenzia come in Italia le retribuzioni tendano a crescere molto più lentamente rispetto a Paesi come la Germania. Il risultato è un mercato che spesso non riesce a premiare adeguatamente preparazione, competenze e anni di formazione.

Nel frattempo, l’immigrazione contribuisce a sostenere una popolazione attiva che invecchia e un sistema produttivo che ha bisogno di nuove energie. Ma anche qui emerge una contraddizione: molti lavoratori stranieri sono sovraqualificati rispetto alle mansioni che svolgono. E le seconde generazioni, pur essendo cresciute nelle nostre scuole e nella nostra società, non sempre incontrano condizioni di piena valorizzazione professionale.

La trasformazione demografica

Non esiste una sostituzione diretta tra i giovani italiani che emigrano e quelli stranieri che arrivano. I percorsi, le qualifiche e i settori occupazionali sono differenti. Ma esiste una trasformazione demografica ed economica che non possiamo continuare a osservare senza interrogarci sulle sue conseguenze.

Il problema, dunque, non è chi parte e chi arriva, ma un sistema che non riesce a trattenere le proprie competenze, attrarne di nuove e utilizzarle al meglio.

Non basta chiedere ai giovani di studiare, prepararsi e investire sul proprio futuro se poi non si offrono retribuzioni adeguate, opportunità di carriera e reali possibilità di crescita. E non basta accogliere lavoratori dall’estero se non siamo capaci di riconoscerne le qualifiche e valorizzarne le capacità.

La scelta

La questione riguarda la competitività nazionale, la tenuta demografica e la capacità di costruire una nuova classe professionale e dirigente. Continuare a perdere giovani qualificati significa indebolire il futuro produttivo del Paese; non valorizzare chi arriva o chi cresce qui significa rinunciare a un’altra importante risorsa.

L’Italia deve scegliere se continuare a essere un Paese che forma competenze per metterle a disposizione delle economie concorrenti oppure diventare un sistema capace di offrire opportunità a chiunque abbia talento, preparazione e volontà di contribuire.

La questione politica

C’è poi una questione politica che merita di essere affrontata: la proposta di reintrodurre, con una nuova formula, il Reddito di cittadinanza. Il Movimento 5 Stelle torna a puntare su uno strumento di sostegno economico che, pur rispondendo all’esigenza reale di contrastare la povertà, lascia aperta una domanda fondamentale: stiamo costruendo le condizioni per favorire il lavoro o rischiamo di consolidare un sistema che finisce per rendere meno conveniente cercarlo?

Il problema non è aiutare chi è in difficoltà. Una società civile deve proteggere chi non ha mezzi per vivere, chi ha perso il lavoro e chi non è nelle condizioni di mantenersi autonomamente. Ma l’assistenza non può diventare il punto di arrivo delle politiche sociali. Deve essere, quando possibile, un passaggio verso l’autonomia. Il sostegno economico, da solo, non crea occupazione, non forma professionalità e non costruisce prospettive.

La priorità dovrebbe essere un’altra: investire direttamente nella capacità delle persone di lavorare. Incentivi alle imprese che assumono stabilmente, sgravi contributivi legati alla formazione, sostegno all’apprendistato, riqualificazione professionale e collegamento concreto tra università, centri di formazione e mondo produttivo. In altre parole, utilizzare le risorse pubbliche per creare opportunità, non soltanto per compensare l’assenza di opportunità.

PER TUTTE LE NEWS DI ATTUALITA’