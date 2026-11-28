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Drone nei cieli, aeroporto di Colonia-Bonn chiuso per oltre due ore

Ripresa delle operazioni nella notte dopo il via libera della navigazione aerea tedesca

di Enzo Ricci - 28 Novembre 2026

Un drone avvistato sopra l’aeroporto di Colonia-Bonn ha bloccato per circa due ore e mezza il traffico aereo dello scalo tedesco nella serata di ieri. Secondo quanto riferito da una portavoce dell’aeroporto, l’oggetto è stato individuato poco prima delle 22.00 sopra l’area aeroportuale, costringendo le autorità a sospendere immediatamente tutti i decolli e gli atterraggi.

La Deutsche Flugsicherung (DFS), l’ente tedesco per la navigazione aerea, ha avviato gli accertamenti sul caso e ha dato l’allarme cessato poco dopo la mezzanotte. Le operazioni sono quindi riprese regolarmente nella notte.

Al momento restano sconosciuti sia l’origine del drone sia le circostanze dell’episodio. Né la società di gestione dell’aeroporto né la DFS hanno fornito ulteriori dettagli. La notizia è stata riportata da diversi media tedeschi, tra cui Die Zeit, che cita fonti d’agenzia dpa, e il quotidiano regionale Kolner Stadt-Anzeiger.

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