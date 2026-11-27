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L’ordine di "stop ai lavori" sull’ex sito minerario

di Askanews - 27 Novembre 2026

Bruxelles, 27 nov. (askanews) – Ambiente contro corsa alla tecnologia. Le autorità belghe hanno annunciato di aver imposto a Google la sospensione del cantiere di uno dei suoi grandi data center attualmente in progetto nel sud del paese, dopo una segnalazione dell’organizzazione Greenpeace sulla mancanza di un permesso. L’ordine di “stop ai lavori” sull’ex sito minerario, che si estende per circa 50 ettari, arriva dopo che l’ONG ha accusato Google di aver continuato la costruzione nonostante la mancanza dei permessi richiesti, come documentato da riprese fatte con un drone sui progressi del cantiere. A pesare sul fermo soprattutto il fatto che il progetto prevedeva inizialmente un sistema di raffreddamento degli impianti informatici ad aria, mentre invece stavano realizzando una versione che utilizza acqua prelevata dal fiume, la Sambre.