Editoriale

La guerra dei droni e il purè della “Perfida Albione”

di Ernesto Ferrante - 28 Novembre 2026

Nell’epoca degli algoritmi, delle reti e dei sistemi autonomi, il Regno Unito ha deciso di recuperare una figura che appartiene all’immaginario del Novecento, il riservista richiamato alla bandiera. Il ministero della Difesa ha contattato circa centomila ex militari per aggiornare disponibilità e competenze. Formalmente non è una mobilitazione. Politicamente, tuttavia, il segnale è evidente. L’esecutivo laburista vuole mostrare un Paese pronto a sostenere un confronto sempre più duro con la Russia.

La scelta colpisce soprattutto per il contesto nel quale viene compiuta. Da mesi Londra parla di sabotaggi, cyberattacchi, disinformazione, spionaggio industriale e minacce alle infrastrutture critiche. L’MI5 mette in guardia le aziende della difesa, la Raf rafforza la protezione delle basi e la Royal Navy investe nella sorveglianza dei fondali marini. Il lessico è quello della guerra invisibile, combattuta nelle reti digitali, nei cavi sottomarini e nelle catene logistiche. Eppure, giunto il momento di tradurre questa narrazione in misure concrete, si è preferito riesumare l’immaginario della Guerra Fredda.

La mossa britannica sembra rispondere più a un’esigenza simbolica che operativa. Serve a trasmettere fermezza, a rassicurare l’opinione pubblica, a evocare la mobilitazione nazionale. Ma la deterrenza non coincide necessariamente con la rappresentazione della deterrenza. Ostentare determinazione e possedere gli strumenti più efficaci per affrontare le minacce contemporanee non sono sempre la stessa cosa. Il paradosso appare ancora più evidente osservando il ruolo assunto da Londra nella guerra in Ucraina. Il Regno Unito è tra i più convinti sostenitori di Kiev e continua a fornire aiuti militari, finanziamenti e capacità industriali. Una postura che lo colloca stabilmente tra i protagonisti europei più “esposti” nel confronto con Mosca.

Non si tratta soltanto di un posizionamento militare, ma di una collocazione sul campo. La Gran Bretagna ha optato per presentarsi come uno dei principali pilastri europei del sostegno a Zelensky, assumendo un ruolo che va ben oltre la semplice solidarietà atlantica. Più cresce questa esposizione, più aumenta però il rischio che la politica della fermezza si trasformi in una retorica della fermezza.

Anche gli episodi che negli ultimi giorni hanno coinvolto interessi russi in Libia mostrano come la competizione stia assumendo una dimensione sempre più estesa, irradiandosi ben oltre il teatro ucraino. Lo scontro si allarga geograficamente mentre cambia natura, diventando meno prevedibile e riconoscibile in base alle categorie tradizionali. Per questo il richiamo dei riservisti produce una sensazione quasi straniante. La Russia con cui Wes Streeting dichiara di confrontarsi non è l’Unione Sovietica del secolo scorso, ma una potenza che investe massicciamente in guerra elettronica, capacità cibernetiche e strumenti di pressione indiretta.

Da qui nasce anche l’inevitabile vena sarcastica che accompagna la vicenda. Viene quasi da immaginare il nervosismo nelle sale operative del Cremlino davanti alla prospettiva dell’arrivo di battaglioni equipaggiati con Bangers and Mash, Cornish Pasties e robuste porzioni di Bubble and Squeak. Forse qualche analista russo starà già valutando il potenziale destabilizzante del purè strategico britannico. Dietro il ridicolo, però, si nasconde una questione molto seria. Quando la politica ricorre alle immagini delle crisi passate per interpretare quelle presenti, finisce per confondere il simbolo con la sostanza.

Anche le nuove dichiarazioni di Volodymyr Zelensky contribuiscono ad alimentare questa atmosfera. Mentre Donald Trump continua, tra aperture e improvvise frenate, a mantenere un canale di contatto con Vladimir Putin, il presidente ucraino mostra un crescente ostruzionismo verso qualsiasi prospettiva negoziale. Un atteggiamento che rischia di appesantire un processo diplomatico già fragile. Nessuno può sapere se quei contatti produrranno risultati. Nessun negoziato nasce forte. Ogni trattativa prende forma nella diffidenza reciproca e nell’incertezza. Delegittimarla prima ancora che produca effetti, significa spesso ridurne ulteriormente le possibilità di successo.

Per secoli la formula “perfida Albione” ha evocato abilità diplomatica, pragmatismo e una notevole capacità di anticipare i cambiamenti geopolitici. Era una definizione ostile, ma conteneva anche un involontario riconoscimento dell’intelligenza strategica britannica. Oggi quella reputazione appare appannata. Di fronte a conflitti combattuti attraverso software, droni, operazioni clandestine e pressione cibernetica, Londra risponde richiamando riservisti e rispolverando immagini che sembrano appartenere a un’altra epoca. La vecchia perfidia irritava gli avversari perché li precedeva di una mossa. La nuova rischia di suscitare un sorriso, qualcosa di molto meno temibile. Il vero paradosso non è che la Gran Bretagna si prepari a una guerra. È che continui ad attrezzarsi per quella sbagliata.

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