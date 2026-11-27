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Guidare banche e imprese nella rivoluzione verso il 2029

di Askanews - 27 Novembre 2026

Roma, 27 nov. (askanews) – Euro digitale, reti europee, stablecoin, nuove regole sulle frodi e pagamenti gestiti direttamente dall’intelligenza artificiale. Da qui al 2029 il mondo dei pagamenti digitali attraverserà una trasformazione senza precedenti, cambiando allo stesso tempo la moneta, le infrastrutture e le abitudini dei consumatori.

Per accompagnare gli operatori in questa fase nasce a Milano Stevin Partners, una nuova società di consulenza verticale specializzata esclusivamente nei sistemi di pagamento e nei processi di digitalizzazione.

Le parole di Marco Rizzoli, Founding Partner di Stevin Partners: “Mai come in questo periodo siamo di fronte a un momento di discontinuità. Nei prossimi anni cambierà tutto: cambierà la moneta con l’introduzione delle stablecoin e cambieranno i circuiti con l’arrivo dell’euro digitale. È per questo che oggi ci presentiamo qui al Salone dei Pagamenti, per supportare tutta la filiera banche, esercenti, acquirer, aziende, corporate, ISV e tutti gli operatori interessati ad affrontare questo nuovo cambiamento.”

Il debutto arriva in un mercato in rapida evoluzione. In Italia nel 2025 i pagamenti digitali hanno toccato i 518 miliardi di euro, pari al 45 per cento dei consumi contro il 38 del contante. Oggi oltre nove pagamenti con carta su dieci al POS sono contactless, ma solo un terminale su cinque è di nuova generazione.

L’intervista ad Andrea Gnetti, Founding partner di Stevin Partners: “Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, anche il mondo della consulenza sta cambiando radicalmente: le società di consulenza non sono più solo degli acceleratori, ma diventano dei veri e propri partner per i propri clienti. Per farlo, devono abbracciare a loro volta l’intelligenza artificiale per restare al passo con i tempi ed essere competitive ed efficienti nel supportarli, offrendo allo stesso tempo competenze senior.”

In uno scenario in cui persino un italiano su sei si dice pronto ad affidare un pagamento a un agente AI, decidere con metodo dove e quando investire diventa fondamentale per restare competitivi.